Quarta-feira terá animação de octeto da Orquestra Sinfônica de Campo Grande e Karla Coronel

A programação da páscoa da família, nos altos da Avenida Afonso Pena – segue nesta quarta-feira (5), com abertura do local às 17 horas e uma programação que envolve apresentações musicais, fabricação e pintura de ovos e muita diversão na parada temática. Se apresentam no palco esta noite o octeto da orquestra sinfônica municipal de Campo Grande e a cantora Karla Coronel.

Uma das atrações mais aguardadas, as oficinas de ovos começam às 17 horas. Oferecida em parceria com o Senai MS, responsável pela carreta onde as atividades são ministradas, é destinada a maiores de 16 anos e crianças de 8 a 12 anos, com objetivo de desenvolver competências relativas ao processo produtivo de confecção de ovos de páscoa, com noções básicas de boas práticas em higiene na manipulação de alimentos e até conteúdos sobre controle precificação e vendas, além das atividades de pintura dos ovos não comestíveis, que colocam as crianças em contato com o lúdico e toda a magia da páscoa.

Karla coronel

Às 18h30, o Octeto da Orquestra Sinfônica Municipal leva para a Cidade da Páscoa o encanto da música clássica. Na sequência, às 19h, acontece a procissão com representação da Santa Ceia. Pouco mais tarde, às 19h30, o palco fica por conta do ritmo da cantora Karla Coronel.

Às 20h, tem início a caça aos ovos, dinâmica voltada para as crianças, com muita aventura em busca dos tesouros pascais escondidos em pontos estratégicos, garantindo emoção do início ao fim e, para fechar a noite em grande estilo, às 21 horas, acontece a parada da páscoa, uma festa com personagens interativos, muita música e alegria para toda a família.

A cidade da páscoa dispõe de praça de alimentação com mais de 11 opções de restaurantes diversos com cachorro-quente, hambúrguer, pizza, salgados, arroz carreteiro, batata recheada, espeto, sobá e outros, e valores acessíveis a partir de r$ 6,00.

O público que deseja visitar a cidade da páscoa conta desde a sexta-feira (31), com uma linha especial, 020 (altos da afonso pena/praça ary coelho), do transporte público coletivo. O trajeto de ida e volta da linha especial é pela avenida afonso pena e sai da praça ary coelho, seguindo para a cidade da páscoa e voltando para a praça, com parada de cinco minutos em cada ponto. O horário de circulação será das 15h45 às 23h25, todos os dias da semana.

A linha, com tarifa usual para pagamento, segue disponível até o dia 9 de abril de 2023, dia de encerramento das atividades e programações na cidade da páscoa.

A Cidade da Páscoa é uma realização da Prefeitura de Campo Grande, com promoção da Famasul/Senar, Senai, Sesc e Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania; conta com o patrocínio do Comper, Fort atacadista e Fiems; apoio da TV Morena, UCDB, Abrasel e Produserv.



Linha especial: 020 afonso pena/praça ary coelho

Horário de circulação: das 15h45 às 23h25

Período: até dia 9 de abril