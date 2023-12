Reme: Prazo de rematrícula e designação de novos alunos nas Emeis encerra em 18 de dezembro

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), lembra aos pais e responsáveis que o prazo da rematrícula e matrícula dos novos alunos nas 106 EMEIs (Escolas de Educação Infantil) da Capital, encerra em 18 de dezembro.

A 1ª lista de designação para as EMEIs foi publicada no dia 1º de dezembro, com os nomes dos novos alunos.

Foram contemplados 6.369 alunos e os pais e/ou responsáveis precisam efetivar a matrícula até 18 de dezembro na unidade para a qual a criança foi designada.

A lista está disponível na página da SEMED www.campogrande.ms.gov.br/semed e no site matricula.campogrande.ms.gov.br.

Além disso, foi anunciado no dia 14 de novembro, 5 mil vagas para as Emeis no ano letivo de 2024 na Reme (Rede Municipal de Ensino).

Para os alunos que já estudam nas Emeis, o prazo para a rematrícula está aberto até 18 de dezembro. Os pais devem procurar as unidades em que os filhos estudam para que estes possam permanecer na escola em 2024.

Já a segunda listagem será divulgada pela Secretaria Municipal de Educação (SEMED), no dia 11 de janeiro de 2024 e os pais e/ou responsáveis devem efetivar a vaga até 17 de janeiro.

Agora para o Ensino Fundamental, do 1º ao 9º ano, as matrículas começam no dia 11 de janeiro do próximo ano. O cadastro deve ser feito pelo site matricula.campogrande.ms.gov.br ou pelo telefone 0800 615 15 15.

Outra novidade é que o 0800 agora aceita ligação de celulares, não sendo mais preciso o uso apenas de telefone fixo.

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS