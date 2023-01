SAD convoca candidatos classificados em processos seletivos da Funsau

A SAD (Secretaria de Administração) publicou na edição deste sexta-feira (27) do Diário Oficial do Estado editais de convocação dos candidatos habilitados nos processos seletivos da Fundação de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul SAD/SES/FUNSAU/FISIO para contratação de fisioterapeutas e SAD/SES/FUNSAU/MPLAN para médicos plantonistas, em substituição aos candidatos convocados anteriormente.

Os convocados nos processos seletivos deverão apresentar as documentações e comprovar os requisitos para as funções, no dia 02 de fevereiro, na Coordenadoria de Gestão do Trabalho do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, localizado na Avenida Engenheiro Luthero Lopes, n.36, Bairro Aero Rancho IV, em Campo Grande. O período de contratação será de até 1 ano, podendo ser prorrogado ou rescindido a qualquer tempo.

Informações sobre os editais, nomes dos candidatos, número de inscrição, funções, classificação, local de apresentação dos documentos e informações gerais sobre as convocações estão disponíveis entre as páginas 73 a 76 da edição n. 11.059 do Diário Oficial do Estado.