Secretaria Municipal de Saúde da Capital emite alerta para surto de diarreia

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) de Campo Grande (MS), comunicou nesta 6ª.feira (29.ago.24), que nos últimos 15 dias tem registrado um aumento significativo nos atendimentos nas unidades de urgência e emergência da capital. O número de atendimentos diários subiu de 2 mil para cerca de 4 mil, com a maioria dos pacientes apresentando sintomas gastrointestinais, como diarreia, vômito e dor abdominal, e não queixas respiratórias.

De acordo com a Sesau, o monitoramento semanal das Doenças Diarreicas Agudas (DDA) indica um crescimento preocupante. Desde o início do ano até 24 de agosto de 2024, os casos de doenças diarreicas aumentaram 30%, passando de 47.583 em 2023 para 62.533 este ano. A semana epidemiológica 34 (de 18 a 24 de agosto) registrou um aumento ainda mais acentuado, com uma alta de 110% nos atendimentos, saltando de 1.401 casos em 2023 para 2.998 em 2024.

A Sesau orientou que as pessoas com sintômas procurem primeiro uma Unidade de Saúde da Família (USF) para casos não emergenciais. As USFs, além de realizar consultas agendadas, também atendem demandas espontâneas. A orientação visa evitar que casos de menor gravidade sobrecarreguem as unidades de urgência e emergência, melhorando assim o fluxo de atendimento e a capacidade de resposta às situações mais críticas.

A Secretaria continua monitorando a situação e reforça a importância da prevenção e do atendimento adequado para garantir a eficiência dos serviços de saúde.