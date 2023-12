Sejuv abre vagas para cursos gratuitos de Inteligência Artificial e Gestão empresarial

Entre os dias 11 e 15 dezembro, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria da Juventude (sejuv) realiza os cursos gratuitos de Inteligência Artificial e Profissões do Futuro e Gestão Empresarial. Além desses, ainda estão com vagas abertas, os cursos de Marketing Digital, Gestor de Tráfego e Empreendedorismo. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://sejuvcg-cursos.cheetah.builderall.com/pre-inscricao

De acordo com a especialista em tecnologias, Marienne Pires, esta é uma oportunidade incrível de conhecer aplicações práticas de Inteligência Artificial e Ferramentas no Code/Low Code, por exemplo. "As ferramentas de Inteligência Artificial já fazem parte da nossa realidade e precisamos entendê-la e ajustá-las no nosso dia a dia. Vamos desmistificar e até mesmo conhecer profissões que serão extintas pela I.A", explicou a professora.

Qualquer pessoa acima de 15 anos pode se inscrever, e para cada curso são oferecidas 60 vagas. Os cursos acontecem na sede da Secretaria da Juventude, que fica na Rua 25 de Dezembro, 924. Edifício Marrakech, 3° andar. Mais informações pelo WhatsApp: (67) 3314-3577.

Datas e Horários:

Gestão Empresarial de 11 a 15 de dezembro

Horário: 8h às 11h30 (Matutino)

Marketing Digital de 11 a 15 de dezembro

Horário: 8h às 11h30 (Matutino)

Gestor de Tráfego de 11 a 13 de dezembro

Horário: 13h30 às 17h30 (Vespertino)

Empreendedorismo de 11 a 13 de dezembro

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno)

Inteligência Artificial e Profissões do Futuro de 11 a 15 de dezembro

Horário: 18h30 às 21h30 (Noturno)

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS