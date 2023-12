Última edição de 2023 da Praça Bolívia acontece neste domingo

Com muita arte, cultura, artesanato, moda, gastronomia e antiguidades, acontece neste domingo (10), a última edição de 2023 da Praça Bolívia. O evento, que é realizado todo segundo domingo de cada mês, das 9h às 14h, conta com o apoio da Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur).

A feira cultural que já é tradicional para os munícipes, celebra em sua 11ª edição os seus 18 anos de existência. Para animar a festa, aoresentam-de Karla Coronel, Marta Cel, Lincoln Corsino com Flash Back, Guigz Trio, Caminho Livre, banda Skuderia, Niltinho Marron, banda TupíGuará, Zíbia Barreto com dança árabe e a direção de palco fica por conta do músico e apresentador Lauro Ferrari.

A Praça Bolívia está localizada na Vila Nova Ipanema, no bairro Santa Fé, entre as ruas das Garças, Barão da Torre, Anibal de Mendonça e Dias Ferreira. A entrada é gratuita.

Serviço

Evento: Praça Bolívia

Data: 10/12 (domingo)

Horário: 9h às 14h

Endereço: Praça Bolívia, no bairro Santa Fé

Fonte: Prefeitura de Campo Grande - MS