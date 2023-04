Último dia de Feirão Habita Campo Grande: ainda dá tempo de conquistar o 1º imóvel*

O 8º Feirão Habita Campo Grande, que começou no último sábado (22) e vai até esta quinta (27), no Shopping Norte Sul Plaza, tem quebrado paradigmas ao demonstrar na prática que centenas de famílias são capazes de financiar o primeiro imóvel com o auxílio do subsídio de até 30 mil Reais, concedido pela Prefeitura de Campo Grande, para ajudar na entrada do financiamento do primeiro imóvel.

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf) reuniu 10 imobiliárias, construtoras e incorporadoras em frente à Loja da Habitação. Elas colocaram à disposição mais de 1.100 imóveis, entre casas, apartamentos e terrenos aos interessados em adquirir uma moradia, com valor máximo de R$ 208 mil Reais. Além do subsídio oferecido pela Prefeitura, os parceiros do Parque Privado ofereceram pelo menos 6 mil Reais por unidade também para abater na entrada do financiamento imobiliário.

Quem buscou atendimento na Loja da Habitação, se surpreendeu-se com a facilidade em obter todas as informações necessárias para buscar um imóvel financiado.

Daniele Rodrigues de Souza, 21 anos, é assistente comercial e está de licença maternidade. A sua bebê, Luiza, de 4 meses, acompanhava a mamãe que visitava os stands ao lado do marido, Carlos Henrique Prates Coelho, 26 anos. No momento, Carlos aguarda ser chamado pela Guarda Civil após ser aprovado em concurso.

“Acabamos de chegar e estamos animados. Este é o primeiro Feirão em que estamos participando. Nós queremos realizar o sonho de conquistar o primeiro imóvel e aproveitar essa oportunidade”, explicou Daniele que mora de aluguel no Bairro São Conrado. Casados há 3 anos, eles pagam aluguel mensal de 800 Reais. “Não é nem tanto pelo valor alto do aluguel, mas por pagar por algo que não é nosso. Por isso decidimos dar esse importante passo”, complementou Carlos.

Outro felizardo é Márcio Antônio dos Santos Lima, 23 anos, servente de pedreiro, ao lado da companheira Driely Gonçalves dos Santos, 28 anos, colaboradora do lar. Ela tem um menino de 8 anos que mora com o casal. “Ficamos sabendo pela TV e vimos também os chamados pela rede social. Moramos de aluguel desde que nos entendemos por ‘gente’. A família atualmente mora no Aero Rancho e pagam 750 Reais de aluguel.

“Estamos voltando para colocar o Márcio no cadastro a fim de compor renda para que a gente consiga uma condição melhor de financiamento. Essa é uma iniciativa muito bacana. Sem o subsídio da Prefeitura, jamais iríamos conseguir. Agora vamos atualizar nosso cadastro, pois já escolhemos o nosso novo apartamento”, disse Driely com felicidade.

Uriel Odakura, 21 anos, também estava feliz da vida junto da namorada, Rane Silva dos Santos. Ele trabalha com sistemas de alarme, ela em uma escola e ambos ainda moram com os pais, mas já decidiram compor renda para começar uma nova fase em suas vidas. “A minha namorada soube do Feirão após uma pesquisa que ela fez na internet. Queremos sair da casa dos nossos pais e vamos morar juntos. A princípio eu fiquei receoso, não sabia o que estava fazendo ao certo. Mas quando eu conheci os imóveis aqui no Feirão, eu fiquei maravilhado. Pegamos o máximo de subsídio e nosso primeiro imóvel será no Conjunto União”, disse Uriel, contente com a primeira grande conquista do casal.

*Repercussão nacional -* A jornalista e influenciadora digital Glória Maria de Pinho Silva Lima também aproveitou a oportunidade e conquistou o primeiro imóvel durante o 8º Feirão Habita Campo Grande. Ela detalhou em vídeo no Instagram e TikTok o passo a passo de como conquistar o subsídio. Centenas de pessoas de várias localidades do Brasil ficaram impressionados com a ação da Prefeitura de Campo Grande.

“Foi muito prático, rápido e simples de conseguir efetivar o financiamento. Confesso que fiquei assustada, pois eu fui no primeiro dia, fiquei em dúvida com algumas opções e voltei no segundo dia, mas ainda não havia decidido. Na terceira vez que fui, eu já decidi o apartamento que eu queria no valor de 178 mil Reais. Para a minha sorte, consegui os 30 mil Reais de subsídio da Prefeitura e mais 47 mil de subsídio pelo programa federal Minha Casa Minha Vida. A construtora também concedeu toda a documentação de forma gratuita. Portanto, o apartamento custou praticamente 100 mil Reais. Como eu não tinha 10 mil Reais para dar de entrada, a construtora também parcelou esse valor. Sem brincadeira, eu tenho 80 reais na conta e consegui comprar o meu primeiro apartamento”, relatou Glória, com detalhes.

De acordo com Douglas Torres, um dos coordenadores do Feirão Habita Campo Grande, desde o primeiro dia de evento, a iniciativa tem surtido um efeito muito positivo. “A parceria que a Amhasf fechou junto às imobiliárias, construtoras e incorporadoras beneficiou centenas de famílias da Capital que falaram muito bem do Feirão, pois viram que, com a ajuda da Prefeitura, é possível realizar o sonho de ter a casa própria”, informou Douglas.

Claudio Marques, diretor-adjunto da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários, explicou que muitos interessados, que estavam desacreditados de conseguir o primeiro imóvel, saíram com as esperanças renovadas, após obterem o financiamento facilitado da casa própria. “O Feirão muda vidas. Comprovamos isso ao escutar as buzinas, ver confetes colorindo os stands e a alegria estampada nos rostos dos beneficiários quando efetivam a aquisição da casa própria. Queremos continuar transformando vidas por meio da habitação e mostrando que é possível facilitar e desburocratizar algo que tem efeito até na autoestima das pessoas”, atestou.

Nesta quinta-feira (27), a oitava edição do Feirão Habita Campo Grande acontece até às 22 horas no Shopping Norte Sul Plaza, com muitos imóveis à disposição para que o beneficiário possa escolher o que melhor se encaixa em sua preferência.

Renda - Dividem-se nas categorias: 100 benefícios para os mutuários com renda bruta de até R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta Reais), o valor do subsídio será de R$ 30 mil; 100 benefícios para os mutuários com renda bruta de R$ 2.641,00 (dois mil seiscentos e quarenta Reais) a R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos Reais), o valor do subsídio será de R$ 15 mil; e 100 benefícios para os mutuários com renda bruta de até R$ 4.701,00 (quatro mil setecentos e um Reais) até o teto estabelecido de 7 (sete) salários mínimos vigentes, o valor do subsídio será de R$ 8 mil.

O interessado em solicitar o subsídio do programa Sonho de Morar deve:

Ter renda familiar mensal bruta de até 7 (sete) salários mínimos;

Estar cadastrado no cadastro geral da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários;

Não ter nenhum imóvel em nome do interessado;

Não possuir nenhum financiamento de imóvel que esteja vigente;

Não ter sido beneficiado anteriormente com imóveis de programas habitacionais de interesse social com recursos do Governo Federal, Estadual ou Municipal;

Os interessados deverão se enquadrar nos critérios dos Programas de Habitação de Interesse Social e/ou Loteamentos Sociais;

Fica vedado o acúmulo de subsídio do Governo do Estado.

SERVIÇO

8ª Feirão Habita Campo Grande: Capital das Oportunidades

Data: 22 a 27 de abril de 2023

Horário: Das 10 às 22 horas

Local: Shopping Norte Sul Plaza - Av. Presidente Ernesto Geisel, 5.259 – Jardim Joquei Club, Campo Grande/MS.

LOJA DA HABILITAÇÃO

Data: 17 de abril a 17 de maio de 2023

Horário: Das 10 às 22 horas

Local: Shopping Norte Sul Plaza - Av. Presidente Ernesto Geisel, 5.259 – Jardim Joquei Club, Campo Grande/MS.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o teleatendimento da Amhasf: (67) 3314-3900.