Adriane Lopes participa de evento internacional de tecnologia

Um dos projetos prioritários da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, é a modernização da gestão, fato este que proporciona aos moradores uma melhor qualidade de vida e democratiza ainda mais os serviços oferecidos pelo município. Nesse sentido, a chefe do Executivo da capital participou na manhã dessa 4ª.feira (22.mar.23) como palestrante principal da plenária principal - “Cidades e tecnologias a favor do cidadão” — do Smart City Expo 2023, em Curitiba (PR).

“Este evento conecta cidades, pessoas e tecnologia, além de proporcionar soluções inovadoras para os desafios que enfrentamos diariamente em nosso município. É um dia importante, com muita troca de conhecimento e possibilidades para transformar a nossa capital em uma cidade melhor, mais humana, moderna e sustentável para todos nós”, discursou a Prefeita.

No mesmo painel, ao lado de Adriane Lopes, também participaram os prefeitos de: Curitiba (PR), Rafael Greca; Cinthia Ribeiro, de Palmas (TO); e Junior Brindarolli, de Morretes (PR).

A Prefeita elencou durante sua fala, os principais avanços e conquistas do município. “Na pandemia, Campo Grande foi pioneira em algumas ações, como por exemplo a criação do primeiro cartão de vacinação digital do país, por meio do Ministério da Saúde. Esta ação facilitou a vida de todos nós, porque à época, para qualquer viagem, precisávamos ter em mãos este documento. Isso é fazer gestão com responsabilidade, comprometimento e modernização”, pontuou.

Prefeita Adriane Lopes em evento tecnológico de Curitiba (PR). Foto: Reprodução

Campo Grande ocupa uma posição estratégica, está localizada no centro da América do Sul, que além de ser uma das capitais mais arborizadas, possui diversos prêmios e conquistas nas áreas de tecnologia e inovação, como por exemplo: Ranking das Cidades Inteligentes, Selo Connected Smart Cities, Prêmio Destino Turística Inteligente em Transformação, Cidade Amiga do 5G, Teleconsulta, Agendamento on-line de exame preventivo, dentre outros.

“Também criamos na pandemia a teleconsulta. Foram recebidas mais de 100 mil ligações. Neste serviço, era prestado o atendimento necessário para os suspeitos de Covid-19 e outras Síndromes Respiratórias Agudas Graves. Campo Grande foi uma das primeiras cidades do país a implementar esse tipo de serviço, utilizando estrutura tecnológica, ferramentas e protocolos próprios, elaborados em tempo recorde”, finalizou Adriane Lopes.

AVANÇOS

Além das premiações, Campo Grande possui também um Centro de Controle Integrado de Mobilidade Urbana, lançado em março de 2022, que aprimora a eficiência da mobilidade urbana, acessibilidade e melhorias no transporte coletivo.

O Centro possibilita ações de controle semafórico nos cruzamentos da área central e principais vias da cidade, monitoramento do sistema viário e corredores de ônibus. A Capital possui 597 semáforos, e destes, 33% estão dentro do Centro de Controle. Os demais serão integrados gradativamente

Em 2022, também recebeu o prêmio Cidade Amiga do 5G, como destaque da Região Centro-Oeste. A iniciativa reconhece as ações dos municípios para incentivar a implementação de infraestrutura de telecomunicações e a expansão da conectividade, ao ser reconhecida como a capital brasileira mais preparada para receber a nova tecnologia.