Lula lança PAC Drenagem e Vander confirma R$ 226 milhões para Campo Grande, Três Lagoas e Ponta Porã

Com a boa articulação junto ao governo federal e encaminhando as reivindicações prioritárias do Estado e dos municípios, o deputado federal Vander Loubet (PT) acaba de confirmar mais uma remessa de recursos para Mato Grosso do Sul. São cerca de R$ 226 milhões para obras de drenagem nas cidades de Campo Grande, Três Lagoas e Ponta Porã.

A boa notícia dada por Vander Loubet está acostada nos resultados do Novo PAC Seleções para Mobilidade em Grandes e Médias Cidades; Drenagem para Prevenção de Desastres; e Centros Comunitários pela Vida (Convive), que o presidente Lula vai anunciar nesta sexta-feira, 26, em ato no Palácio do Planalto.

Coordenador da bancada federal em Brasília, Loubet afirma que as boas notícias estão apenas começando. “O governo do presidente Lula tem mais notícias desta importância. O Brasil vive um novo momento, e muito mais produtivo e democrático, porque os investimentos não são guiados por interesses políticos, partidários ou ideológicos”, opina o deputado.

No PAC Drenagem – como o programa ficou conhecido – Loubet assegurou, juntamente com a bancada, R$ 150 milhões para Campo Grande, enquanto R$ 51 milhões vão para Três Lagoas e R$ 25 milhões para Ponta Porã. “É um trabalho do qual me orgulho, não só por ser coordenador da bancada, mas por estar atuando com as diversas forças de representação política no meu Estado e também porque testemunho a grandeza de um presidente que não discrimina e nem favorece ninguém”, acentua.