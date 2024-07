Raquel Cattani foi ameaçada de morte pelo ex-marido 4 dias antes do assassinato

Uma testemunha relatou à Polícia Civil que Raquel Cattani mencionou estar recebendo ameaças de morte caso não reatasse o casamento com o ex-marido, Romero Xavier, quatro dias antes de ser brutalmente assassinada com mais de 30 facadas em sua residência em Nova Mutum, a 269 km de Cuiabá. Raquel, filha do deputado Gilberto Cattani, compartilhou esse desabafo com uma amiga no dia 15 de julho.

Romero Xavier foi preso na noite de 4ª.feira (24.jul.24) sob suspeita de ser o mandante do crime. Seu irmão, Rodrigo Xavier, também foi detido pela polícia, acusado de ser o autor do assassinato e de simular uma cena para fazer parecer um crime de natureza patrimonial.

Conforme o relato da testemunha às autoridades, Raquel foi abordada por Romero, que a ameaçou dizendo que "se ela não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém". Preocupada com sua segurança, Raquel estava planejando instalar câmeras de segurança em sua propriedade, mas foi morta antes de poder executar seus planos. Segundo o boletim de ocorrência, Romero ainda possuía as chaves da casa de Raquel, pois as fechaduras não haviam sido trocadas após a separação.

A investigação revelou que Romero levou seu irmão, Rodrigo, em seu próprio carro até as proximidades do sítio PH, propriedade de Raquel. Durante o dia, ele almoçou com o ex-sogro e, após o almoço, levou os filhos do casal para Tapurah, aparentemente para criar um álibi e afastá-los da cena do crime planejado.

Durante a tarde do dia 18 de julho, Romero convidou pessoas com as quais não tinha proximidade para beber e assar carne, e à noite foi a três boates em Tapurah. Essas ações, segundo a polícia, foram uma tentativa de estabelecer um álibi para si mesmo, sugerindo que estava na cidade e não envolvido no crime principal. A polícia também destacou que Romero tinha conhecimento da rotina de Raquel e planejou meticulosamente a retirada dos filhos da casa antes do crime.

Ao chegar no sítio por volta das 20 horas da quinta-feira, Raquel foi atacada com uma faca e morreu no local. Rodrigo, segundo as investigações, roubou alguns objetos da casa, danificou a televisão do lado de fora e fugiu com a motocicleta da vítima em direção a Lucas do Rio Verde. O executor do crime descartou a moto, o celular e a faca no rio da região, e a Polícia Civil solicitou ao Corpo de Bombeiros que realizasse buscas no local.

A equipe policial, liderada pelo delegado Edmundo Félix, localizou e prendeu o suposto mandante do homicídio no assentamento Pontal do Marape, levando-o à delegacia de Nova Mutum ainda na quarta-feira. Romero é pai dos dois filhos de Raquel, um menino de 6 anos e uma menina de 3 anos, e demonstrou estar profundamente abalado durante o velório da empresária, permanecendo ao lado do caixão junto ao deputado Gilberto Cattani.

Durante as homenagens finais a Raquel, Romero recebeu apoio emocional de amigos e familiares da vítima presentes, devido ao estado emocional em que se encontrava. Gilberto Cattani também comentou nas redes sociais sobre os boatos que circulavam envolvendo seu genro como suspeito do assassinato, refutando qualquer envolvimento de Romero na morte de sua filha.