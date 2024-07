Lula anuncia nesta 6ª.feira centros anti-violência para Campo Grande, Dourados e Ponta Porã

O presidente Lula anuncia nesta sexta-feira mais uma lista de projetos contemplados no Novo PAC Seleções. Para Mato Grosso do Sul, serão anunciados projetos em três áreas: Infraestrutura Social e Inclusiva, Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário. O eixo Infraestrutura Social e Inclusiva vai contemplar Campo Grande, Dourados e Ponta Porã com a construção de centros comunitários voltados ao enfrentamento à violência e criminalidade.

Os anúncios dos investimentos com valores estabelecidos para cada um dos projetos serão feitos durante evento que acontece no Palácio do Planalto, na manhã desta sexta-feira (26).

No programa Convive (Centros Comunitários pela Vida), que busca reduzir os índices de violência, serão investidos R$ 390 milhões no País. O governo federal prevê construir 30 Centros Comunitários pela Vida, com oferta de serviços assistenciais e de cidadania à população. Como equipamento público de prevenção à violência e redução da criminalidade no âmbito municipal, os Centros Comunitários pela Vida serão espaços de promoção da cultura de paz, além de gerar oportunidades de inclusão social em regiões vulneráveis, como a fronteira de Mato Grosso do Sul, além da Capital.

O programa “Água para Todos” vai contemplar Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas e a grande expectativa fica por conta do projeto de abastecimento na Aldeia Jaguapiru, onde o problema de água potável se arrasta há muito tempo. Mato Grosso do Sul deve alcançar até 2030, três anos antes do prazo previsto pelo Marco Legal do Saneamento Básico, 100% da população com água potável.

Dez municípios estão na lista de projetos de Esgotamento Sanitário - Bandeirante, Bela Vista, Cassilândia, Corguinho, Costa Rica, Glória de Dourados, Jaraguari, Paraiso, Rochedo e São Gabriel do Oeste.

Para “Esgotamento Sanitário – Urbano” a primeira etapa do Novo PAC Seleções tem valor inicial previsto de R$ 9,7 bilhões em todo o país.

Nessa nova etapa de anúncio, foram listados apenas os projetos que foram cadastrados pelo governo do Estado ou prefeituras até dezembro do ano passado. No Estado, apenas 10 municípios se cadastraram, pois Mato Grosso do Sul já está perto de alcançar a meta de universalização estipulada no Marco Legal do Saneamento, com índice de 60% da população servida com coleta e tratamento de esgotos. A meta do Marco Legal é de 90% até 2033.

O NOVO PAC EM MATO GROSSO DO SUL

Estão listadas no Novo PAC o contorno viário de Três Lagoas, obra já em andamento com previsão de entrega em 2025; a adequação da BR-267, entre Alto Caracol e Porto Murtinho, dentro do processo de acesso à ponte sobre o Rio Paraguai, dentro da Rota Bioceânica; o aeroporto de Dourados, dragagem da Hidrovia do rio Paraguai; modernização da usina de etanol de segunda geração de Caarapó; e termelétrica movida a biomassa da fábrica de celulose da Suzano em Ribas do Rio Pardo; além de casas populares; melhorias em creches, escolas e outros equipamentos públicos da área de Educação; expansão das redes 4G e 5G no estado, além de investimentos estratégicos na área de saúde.

LULA NO PANTANAL

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve visitar Corumbá, na próxima semana, para acompanhar o combate aos incêndios no Pantanal de Mato Grosso do Sul, segundo divulgou o site Midiamax. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada pelo Palácio do Planalto.

Ministras de Lula já estiveram no Pantanal em duas oportunidades. Simone Tebet (Orçamento e Planejamento), Marina Silva (Meio Ambiente) e Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) estiveram em Corumbá para anúncio de ação integrada do governo federal com o governo estadual e liberação de recursos para as ações no bioma. A segunda visita ao município foi em 16 de julho, após anúncio de R$ 237 milhões para ações de combate aos incêndios.