Agente da PF derruba drone invasor na posse do presidente Lula

Um agente da Polícia Federal usou um dispositivo antidrone para cortar o sinal de um aparelho que invadiu o espaço aéreo da Esplanada na tarde deste domingo (1.jan.23), no evento de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O drone intruso foi "derrubado" lentamente pelo equipamento da PF. Por questões de segurança, a PF não informou quantos aparelhos do tipo estão sendo utilizados hoje.

A arma, que parece ter saído de um filme de ficção científica, funciona emitindo uma frequência que interrompe a comunicação entre o drone e o quem estava no controle.

Dessa forma, o agente passa a controlar o aparelho. Ele pode mantê-lo voando até que a bateria acabe ou pousá-lo em um local para que seja destruído ou apreendido. Com o dispositivo, os agentes podem ainda localizar quem estava usando o drone usando uma função que faz o aparelho voltar ao local de decolagem.

O sistema antidrone é mais comumente usado em presídios, como forma de evitar a entrada de drogas e celulares para os presos.

O amplo esquema de segurança envolve cerca de 700 policiais federais, esquadrão antibombas, agentes à paisana, snipers e barreiras antidrones.

