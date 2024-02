"Agora é sem volta", diz presidente do STF na posse de Flávio Dino

Flávio Dino, de 55 anos, tomou posse como novo ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil (STF) nesta 5ª feira (22.fev.24).

A sessão solene foi conduzida pelo presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barros, que disse ter "muita alegria" e desferiu elogios à Dino. “Eu me limito a fazer uma brevíssima saudação. O ministro Flávio Dino é recebido por nós com imensa alegria. Um homem que nos serviu com imensas capacidades nos Três Poderes".

Antes de assinar a ata de posse, Dino jurou: "Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de Presidente do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República”. Em seguida assinou o documento de posse. No momento, Barroso comentou: "Agora é sem volta".

Dino assumiu a 11º cadeira na Corte, entrando após a aposentadoria compulsória da ministra Rosa Weber. Agora a corte voltou a ser 100% composta por homens, por meio de uma indicação do presidente Lula (PT).