Alan Guedes quebra acordos e caminha para inelegibilidade

O mandato de Alan Guedes (2021-2024) é um retrato claro do fracasso administrativo, especialmente quando analisado a partir dos últimos meses de sua gestão. O que parecia uma campanha vitoriosa se transformou em uma sequência de mentiras, promessas não cumpridas e, pior, em um cenário de frustração e indignação por parte dos partidos e aliados que o apoiaram.

Nos bastidores da administração, os acordos firmados com os partidos aliados, com vereadores em busca da reeleição e até com chapas inteiras de candidatos, foram sistematicamente ignorados. A procrastinação e o mau caráter por parte do prefeito foram evidentes, culminando em uma série de compromissos quebrados e uma total falta de respeito com aqueles que mantiveram sua lealdade até o final.

Nem mesmo a preocupação com a possibilidade de inelegibilidade foi capaz de fazer Alan Guedes cumprir o mínimo acordado. Aliados que se empenharam ao máximo na campanha, como cabos eleitorais que trabalharam nas ruas, se viram desamparados, sem receber pelos serviços prestados, e com seus contratos não declarados na prestação de contas. A situação configura o crime de “caixa 2”, e os envolvidos estão se organizando para acionar a justiça.

O cenário ficou ainda mais sombrio quando se constatou que vários dos aliados que investiram recursos próprios na campanha — como santinhos, adesivos, combustíveis, advogados e contadores — também ficaram endividados, sem o devido retorno financeiro. A insatisfação é palpável, e gravações, filmagens e mensagens de WhatsApp de coordenadores da campanha comprovam os relatos de promessas quebradas e o descontrole financeiro.

O desfecho, que já se anunciava trágico, pode resultar na inelegibilidade do prefeito. O que parecia ser uma conquista se transformou em um pesadelo para os envolvidos, com a justiça agora sendo o único caminho para tentar resolver os danos causados. A administração de Alan Guedes, marcada pela falta de compromisso e transparência, será lembrada por suas falhas e pelo desprezo aos que confiaram no seu governo.

Quem viver, verá as consequências dessa gestão desastrosa se desdobrando nos tribunais.