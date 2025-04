Motorista bêbado causou acidente que matou mãe e três filhos em MS

Informações da Polícia Civil dão conta de que o motorista do Chevrolet Corsa envolvido no acidente que matou uma mulher e três filhos na BR-060, entre Sidrolândia e Campo Grande, estava embriagado no momento da colisão. A tragédia aconteceu na noite de domingo (6.abril.25), em um trecho próximo à Estação Guavira.

O condutor do Corsa, que está internado na Santa Casa da Capital com múltiplas fraturas, foi identificado como responsável por provocar a batida frontal com o Volkswagen Saveiro onde estava a família. Segundo testemunhas, ele dirigia em zigue-zague, em alta velocidade e, numa curva, atingiu violentamente a lateral da picape.

Em seguida, o carro ainda colidiu contra uma carreta. O impacto foi tão forte que o Corsa pegou fogo e o motorista foi arremessado para fora do veículo. Apesar de o teste do bafômetro não ter sido feito, o médico que atendeu a ocorrência atestou sinais visíveis de embriaguez.

No Saveiro, estavam Oldinei Centurión Saraiva, de 42 anos, que sobreviveu e permanece internado, e sua esposa, Drielle Leite Lopes, de 40 anos, que morreu no local junto com os filhos Helena Leite Saraiva (10 anos), João Lúcio Leite Saraiva (11 anos) e o bebê José Augusto Saraiva (3 meses). Um outro filho do casal, de 12 anos, também foi socorrido com fraturas e segue em tratamento.

A família, natural de Sidrolândia, voltava para Campo Grande após passar o domingo com parentes. O velório de Drielle e dos filhos será realizado na Câmara Municipal de Sidrolândia, que decretou luto oficial em homenagem às vítimas. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar todas as circunstâncias do acidente.