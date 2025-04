Gestão Adriane é alvo da polícia por descarte ilegal de prontuários psiquiátricos

A gestão da prefeita Adriane Lopes (PP) é alvo de investigação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. A operação "S.O.S Caixa Preta", deflagrada na manhã desta 2ª feira (7.abril.25), apura o descarte irregular de prontuários médicos no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) III Aero Rancho, unidade subordinada à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Segundo a Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), prontuários físicos de pacientes em tratamento psiquiátrico foram sistematicamente destruídos, prática considerada ilegal conforme a legislação, que exige a preservação desses documentos por, no mínimo, 20 anos.

A denúncia que deu início à investigação foi feita pela Defensoria Pública Estadual, em outubro de 2024, por meio do Núcleo de Atenção à Saúde. Desde então, o caso passou a contar com o apoio técnico do Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), que incluiu a unidade no cronograma prioritário de auditorias federais.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências de duas servidoras da Sesau e no próprio CAPS. A polícia busca provas como registros físicos, mídias digitais e elementos que confirmem a destruição de documentos e possível quebra de sigilo profissional.

Os crimes investigados incluem destruição de documento público, quebra de sigilo funcional e possíveis fraudes em sistemas administrativos. O nome da operação faz referência à gravidade do caso: "S.O.S" pelo alerta disparado pela Defensoria e "caixa preta" pela natureza sensível dos prontuários, fundamentais para o tratamento clínico dos pacientes.

Por meio nota à imprensa, o Dracco e o Denasus afirmaram que a investigação segue em andamento e que outras informações serão divulgadas conforme o avanço das apurações.