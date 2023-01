O governador Eduardo Riedel (PSDB) participa, presencialmente, da reunião em Brasília (DF), nesta 2ª.feira (9.jan.23), marcada pela presidência da República, para discutir com o Fórum de Governadores e com o Supremo Tribunal Federal (STF), medidas em relação aos ataques terroristas de bolsonaristas promovidas no domingo (8.jan), pelo grupo radical de extrema direita apoiador de Jair Bolsonaro (PL). Eis o vídeo ao vivo: