Aparecida do Taboado: José Natan é eleito prefeito e terá 6 vereadores na Câmara

José Natan, do PP, foi eleito prefeito de Aparecida do Taboado (MS), com 11.053 votos, 78,06% dos votos válidos. O pleito ocorreu no domingo (6.out.24).

O Progressista derrotou Sirlei Melo (MDB), que ficou em segundo lugar com 1.877 votos, 13,26% dos votos válidos e Djalma Furquim (PDT), que ficou em terceiro lugar com 1.229 votos, 8,68% dos votos válidos.

O vice-prefeito eleito em Aparecida do Taboado é Tenente Ávila, do PSDB. Se considerar a aliança tucana, o PP terá apoio de 6 vereadores na Câmara. Eis a lista dos vereadores eleitos em Aparecida do Taboado:

Jucleber BIM (PL) - 672 votos;

Amanda da Saúde (PP) - 652 votos;

Ber Galter (PSDB) - 506 votos;

Matheus Costa (PP) - 433 votos;

Pinduca (PSDB) - 422 votos;

Maurão (PSDB) - 416 votos;

Dra Amanda Tolentino (PP) - 410 votos;

Patrícia da Saúde (PSD) - 395 votos;

Marcelo Jardineiro (PSD) - 311 votos;

Gilsinho do Binega (PRD) - 301 votos;

Claudia Padim (PL) - 301 votos.

A eleição em Aparecida do Taboado teve 14.753 votos totais, o que inclui 228 votos brancos, 1,55% dos votos totais, e 366 votos nulos, 2,48%.

A abstenção foi de 4.495 eleitores, 23,35% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

Veja a íntegra da apuração no MS Notícias: https://www.msnoticias.com.br/apuracao