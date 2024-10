Batayporã: Germino Roz é eleito prefeito e terá 5 vereadores na Câmara

Germino Roz, do PSDB, foi eleito prefeito de Batayporã (MS) com 3.931 votos, 58,47% dos votos válidos.

Roz derrotou Edmilson Gaiseiro (MDB), que obteve 2.792 votos, 41,53% dos votos válidos.

Se considerar que o vice-prefeito eleito em Batayporã é Cacildo Paião, do PP, o executivo comandado por Roz terá apoio de 5 vereadores na Câmara, sendo 4 do MDB e um do PP.

Andrea Cruz, PP, 383 votos;

Marquinhо do Posto, PSDB, 366 votos;

Lorinho do Recanto do Atleta, Pode, 300 votos;

Fabio de Mello, PSDB, 248 votos;

Diego Ricardy, MDB, 228 votos;

Cabo Máximo, MDB, 225 votos;

João Paulo, PSDB, 202 votos;

Cicero Leite, PSDB, 192 votos;

Edson Ibrahim, MDB, 155 votos.

A eleição em Batayporã teve 6.899 votos totais, o que inclui 49 votos brancos, 0,71% dos votos totais, e 127 votos nulos, 1,84%.

A abstenção foi de 1.728 eleitores, 20,03% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

Veja a íntegra da apuração no MS Notícias: https://www.msnoticias.com.br/apuracao