Bolsonarista cai de árvore e perfura o pulmão em ato na Paulista

Uma mulher foi socorrida após cair de uma árvore e sofrer uma perfuração no pulmão durante um ato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em São Paulo no domingo (25.fev.24). O acidente aconteceu na Praça Geremia Lunardelli, próxima à Avenida Paulista.

Equipes do Choque da Polícia Militar prestaram os primeiros socorros à manifestante e a estabilizaram em uma viatura. O acesso do SAMU e do Corpo de Bombeiros foi impossibilitado devido ao grande número de pessoas no local.

A mulher foi levada à Unidade de Resgate para atendimento médico. Não há informações sobre seu estado de saúde.