Bolsonaro estÃ¡ com o 2º pacote das joias sauditas contrabandeadas

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu pessoalmente e está com um segundo pacote de joias dado pelo governo da Arábia Saudita ao então chefe do Executivo brasileiro, e que foi contrabandeada para o país.

Segundo a GloboNews, policiais federais já tiveram acesso a um documento que aponta que os itens foram computados como bens pessoais de Bolsonaro. No entanto, a legislação diz que deveriam ser patrimônio do Estado. Portanto, Bolsonaro sequestrou os itens do cofres públicos.

No total, o conjunto é composto por um relógio com pulseira em couro, par de abotoaduras, caneta rosa gold, anel e um masbaha (espécie de rosário islâmico) rosa gold — todos os itens pertencem à marca de luxo suíça Chopard.

Ao Estadão, o tenente-coronel do Exército Mauro Cid, que era um dos assessores mais próximos de Bolsonaro, afirmou que o estojo está guardado no "acervo privado" do ex-presidente.

As joias entraram no Brasil por meio de contrabando, sem que fossem declaradas à Receita Federal, trazidas pela comitiva do governo bolsonarista.

O governo Bolsonaro também tentou fazer isso com outro conjunto de joias, este avaliado em R$ 16,5 milhões, que seria para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ele tentaram entrar com as joias escondidas, mas as peças de diamantes foram barradas pela Receita no aeroporto internacional de Guarulhos (SP), em outubro de 2021.

Segundo reportagem da GloboNews, além de incluir o documento no inquérito, a PF ouvirá os funcionários que fizeram o transporte do material e vai apurar se Bolsonaro levou as joias para fora do país.

Em nota, o advogado de Jair Bolsonaro, Frederick Wasseff, afirmou que o ex-presidente "agiu dentro da lei", e "declarou oficial os bens de caráter personalíssimo recebidos em viagens, não existindo qualquer irregularidade em suas condutas".

O Estadão diz que teve acesso a um documento assinado em 29 de novembro de 2022 pelo funcionário Rodrigo Carlos dos Santos que comprovaria a entrega das joias. No documento, há um item que questiona se Bolsonaro visualizou o item, e a resposta é "sim". Eis:

Documento mostra que Bolsonaro recebeu caixa de joias — Foto: Reprodução

Documento mostra que Bolsonaro recebeu joias da Arábia Saudita — Foto: Reprodução

Antes de ser entregue a Bolsonaro, o estojo ficou por mais de um ano nos cofres do Ministério de Minas e Energia.

O então chefe da pasta, Bento Albuquerque, infringiu as leis brasileiras ao não declarar a existência do estojo à Receita.

No último sábado (4.mar.23), o ex-presidente negou que tenha recebido ou pedido qualquer presente ao governo da Arábia Saudita. “Estou sendo crucificado no Brasil por um presente que não pedi e nem recebi. Vi em alguns jornais de forma maldosa dizendo que eu tentei trazer as joias ilegais para o Brasil. Não existe isso”.

Nas redes sociais, Michelle Bolsonaro também negou que tenha sido presenteada com joias de R$ 16,5 milhões e ironizou a notícia.

FONTE: UOL.