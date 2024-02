Bolsonaro 'se cala' em depoimento à PF sobre golpe de estado no Brasil

O ex-presidente inelegível Jair Bolsonaro (PL) ficou em silêncio, nesta 5ª.feira (22.fev.24), ao comparecer à sede da Polícia Federal (PF), em Brasília.

Ele é acusado de arregimentar um esquema com radicais e tentar golpe de estado no Brasil, após sua derrota nas urnas em 2022.

Contradizendo as robustas provas da PF, principalmente da Operação Tempus Veritatis, o advogado de Bolsonaro, Fabio Wajngarten, sustentou que Bolsonaro "nunca foi simpático a qualquer tipo de movimento golpista".

Apesar de ter ficado meia hora na sede da PF, Wajngarten disse que seu cliente não falou por direito constitucional e estratégia: "Esse silêncio [no depoimento] quero deixar claro que não é simplesmente o uso do exercício constitucional do silêncio, mas uma estratégia baseada no fato de que a defesa não teve acesso a todos os elementos por quais está sendo imputada ao presidente a prática de certos delitos", argumentou o advogado.

Wajngarten cobra acesso à íntegra da delação premiada de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e a mídias obtidas em celulares apreendidos de investigados. Apesar disso, esse conteúdo está sob sigilo.