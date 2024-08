Câmara de Ponta Porã vira alvo por do MP por excesso de cargos comissionados e fraudes no ponto

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um procedimento preparatório para investigar supostas irregularidades no uso de recursos públicos na Câmara Municipal de Ponta Porã. A investigação, que segue em sigilo, foi divulgada na 6ª feira (16.ago.24), por meio de um edital publicado no Diário Oficial do MPMS, e envolve denúncias graves sobre a gestão de cargos comissionados no município.

De acordo com o edital, a investigação foi motivada por suspeitas de criação excessiva de cargos em comissão, além de exigências ilegais de parte dos vencimentos por vereadores como condição para a nomeação a esses cargos. O procedimento também busca apurar possíveis fraudes no registro de frequência dos servidores comissionados e casos em que esses servidores, apesar de nomeados e remunerados, não estariam prestando efetivamente os serviços pelos quais foram contratados.

Embora o MPMS tenha tornado pública a instauração do procedimento, os detalhes da investigação permanecem em sigilo, visando a preservação das apurações e a integridade dos envolvidos. O procedimento preparatório está disponível para consulta na sede da 1ª Promotoria de Justiça de Ponta Porã, localizada na Rua Baltazar Saldanha, nº 1.613, Jd. Ipanema, e também pode ser acessado integralmente pela internet, através do site do MPMS.