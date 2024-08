Camila Jara destaca influência de Professor Francisco em sua carreira

No último sábado (17.ago.24), o comitê de candidatura do Professor Francisco, do PT, a vereador em Campo Grande (MS), foi lançado com a presença de importantes nomes do partido. O evento contou com as participações do deputado estadual Pedro Kemp e da deputada federal Camila Jara, que também é candidata à prefeitura da capital.

Durante o evento, Camila destacou a influência significativa de Francisco em sua trajetória política. "Minha militância no Partido dos Trabalhadores começou com você emprestando seu carro para os nossos movimentos", afirmou a candidata.

Camila Jara, Professor Francisco e Pedro Kemp. Foto: Maurício Costa - Assessoria

Pedro Kemp também expressou apoio ao Professor Francisco, assegurando que ele será um forte defensor das causas do partido na Câmara Municipal. "Podemos confiar de olhos fechados que o Professor Francisco vai lutar pelas nossas bandeiras na Câmara dos Vereadores", declarou Kemp.

Professor Francisco, que leciona história na rede pública e atua como vice-presidente do Fórum Estadual da EJA em Mato Grosso do Sul, iniciou sua carreira de trabalho aos sete anos, vindo de uma família de retirantes pernambucanos.