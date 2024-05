Campanha do agasalho "Seu Abraço Aquece" chega ao final com recorde de peças arrecadadas

Solidariedade e ajuda ao próximo. Com este sentimento o Governo do Estado encerrou a campanha do agasalho “Seu Abraço Aquece: doe calor e faça o bem”. A iniciativa conduzida pelos servidores estaduais e instituições parcerias conseguiu bater o recorde dos anos anteriores, arrecadando 189 mil peças. Mais de 300 instituições serão beneficiadas, para que este cobertor possa chegar a quem precisa.

“O momento é de agradecer. Uma campanha do servidor do Estado, em que todos tiveram o mesmo propósito. Separaram um tempo para ter este gesto de solidariedade. A iniciativa foi um sucesso com 189 mil peças arrecadadas. Nosso sentimento é de dever cumprido”, afirmou o governador Eduardo Riedel.

Riedel conduziu a solenidade de encerramento que ocorreu no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. “Todos fizeram um trabalho incrível, que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Os protagonistas da campanha foram os servidores e as instituições parceiras. Não há maior satisfação do que a mãe ter um agasalho ou cobertor para o seu filho em uma noite de frio”, completou o governador.

Mônica Riedel, madrinha da campanha, durante discurso

A primeira-dama Mônica Riedel, madrinha da campanha, destacou que o grande objetivo foi incentivar e mobilizar as pessoas a pensar no próximo. “Um abraço pode mudar a vida das pessoas, acontece muita coisa boa quando fazemos de coração. Foi uma honra ser madrinha de uma campanha tão bonita como esta. Tenho que agradecer a todos que participaram. Não decepcionamos, até porque um dos pilares do Estado é a inclusão”.

Para o secretário de Administração, Frederico Felini, os resultados positivos ocorreram devido ao empenho dos servidores públicos. “A caminhada foi leve, os servidores não nos deixaram para trás, por isso conseguimos bater a meta. Agradeço a oportunidade de participar da organização da campanha. Teremos um inverno um pouco mais quente devido a ajuda de todos”.

A campanha teve início em 5 de abril, com o objetivo de arrecadar itens de inverno novos ou em bom estado de conservação, como roupas, cobertores, sapatos, meias e cachecóis. Em 2023 foi arrecadado 127 mil itens e neste ano chegou a 189 mil. As peças agora passam pela triagem, para depois serem entregues a quem precisa.

Milton César, presidente da ONG Sonhadores

Milton César, presidente da Ong “Sonhadores – Realizando Sonhos, Resgatando Vidas”, uma das instituições que vão receber as doações da campanha, elogiou o trabalho feito pelo Governo do Estado. “Não é apenas dar agasalho ou cobertor, esta ajuda ressuscita os sonhos das crianças, aquece a alma. Os pais podem levar seus filhos com agasalhos para escola”.

As autoridades ainda lembraram que a campanha foi um sucesso do começo ao fim, mesmo com as doações muitas vezes sendo divididas com a ajuda humanitária ao Rio Grande do Sul, que também tem a participação e apoio do Governo do Mato Grosso do Sul.

Campanha bateu o recorde de arrecadação neste ano