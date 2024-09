Geleia Patriota é preso por envolvimento no 8 de janeiro

Marcos Geleia Patriota (Novo) foi preso pela Polícia Federal neste sábado (14.set.24) em Cascavel (PR). Ele era procurado por envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Ele é candidato a vereador da cidade de Céu Azul (PR) e teve prisão preventiva expedida há dez meses pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Além de Geleia, mais dois candidatos são procurados pela PF, são eles: Locutor Henrique Pimenta (PRTB), de Olímpia (SP), e o pastor Dirlei Paiz (PL), de Blumenau (SC).

Os nomes foram confirmados pelo g1, que cruzou os dados dos candidatos registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com nomes que constam no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, do Conselho Nacional de Justiça.

Todos os candidatos puderam registrar suas candidaturas pois possuem ordem de prisão preventiva, determinadas antes de serem julgados e condenados, decisão criticada pelo presidente do Novo, Eduardo Ribeiro.