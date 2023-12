Candidatos aprovados para 113 vagas de engenheiros e arquitetos da Agesul são convocados

O processo seletivo simplificado para contratação temporária de 113 engenheiros e arquitetos que vão trabalhar para a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) a partir de 2024 chegou ao fim com a convocação dos candidatos aprovados.

Serão contratados 85 engenheiros civis, 4 engenheiros ambientais, 1 engenheiro eletricista, 1 engenheiro sanitarista, 1 engenheiro mecânico, 1 engenheiro florestal , 1 engenheiro geólogo e 19 arquitetos. Com salário de R$ 10.908,00 e carga horária de 40 horas semanais, o período de contratação será de três anos, podendo ser prorrogado.

Três editais publicados em Diário Oficial na última quinta-feira (14) trazem o resultado da 3ª etapa, de entrevista pessoal (EDITAL n. 9/2023 SAD/AGESUL/FISCAL); o resultado final, contendo a classificação dos candidatos aprovados em todas as fases (EDITAL n. 10/2023 SAD/AGESUL/FISCAL); e a homologação do processo seletivo (EDITAL n. 11/2023 SAD/AGESUL/FISCAL ), com prazo de validade de um ano, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.

Um quarto edital divulgado convoca os candidatos aprovados (EDITAL n. 12/2023 SAD/AGESUL/FISCAL) para apresentação de documentos e comprovação de requisitos para a contratação.

Os profissionais classificados devem se apresentar na sede da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística) entre os dias 8 e 10 de janeiro de 2024, em horários já definidos, para apresentação de documentos e comprovação de requisitos para a contratação.

A secretaria fica na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, S/N, Bloco XIV, Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Mais detalhes sobre a convocação e também sobre os quatro editais podem ser conferidos a partir da página 68 do Diário Oficial do Estado da última quinta-feira (14), disponível no link https://www.spdo.ms.gov.br/diariodoe/Index/Download/DO11351_14_12_2023.

Bruno Chaves, Comunicação Seilog

Foto: Chico Ribeiro

Fonte: Governo MS