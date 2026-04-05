Soraya Thronicke troca Podemos pelo PSB no fechamento da janela

A senadora Soraya Thronicke confirmou nesta 6ª feira (3.mar.26) sua saída do Podemos para ingressar nos quadros do PSB, legenda pela qual buscará a renovação de seu mandato no Senado Federal.

A movimentação encerra uma semana de incertezas e recuos. Embora já tivesse alinhavado o acordo com a cúpula nacional pessebista — em conversas com figuras como o vice-presidente Geraldo Alckmin —, Soraya chegou a declarar, na última segunda-feira, que permaneceria no Podemos. Contudo, em uma nova mudança de rota, a senadora retomou o diálogo com lideranças do PT e do PSB para consolidar a migração.

A ida para o PSB insere Thronicke diretamente na base de apoio ao Governo Federal. A estratégia de reeleição da senadora agora conta com o respaldo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desenhando uma chapa majoritária de oposição no estado.

Pelo novo arranjo, Soraya deve dobrar com o deputado federal Vander Loubet (PT), que também pleiteia uma vaga ao Senado, e apoiar a candidatura de Fábio Trad (PT) ao Governo de Mato Grosso do Sul.

Para evitar o isolamento do partido anterior e garantir governabilidade, Soraya articulou a filiação de seu suplente, o advogado Danny Fabrício, ao Podemos. A manobra visa manter a sigla dentro do arco de alianças que sustenta a pré-candidatura de Fábio Trad, unificando forças do centro à esquerda.

Embora tenha recebido convites formais do PDT, a senadora optou pelo PSB por avaliar que a sigla oferece uma estrutura nacional mais robusta e um canal direto com os principais nomes que coordenam a política econômica e institucional do país no momento.