Cantata de Natal da ALEMS acontece na próxima terça-feira

O Coral da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) apresenta sua famosa Cantata de Natal, com interpretação de músicas alusivas à celebração, proporcionando um momento especial de confraternização entre os servidores, deputados e toda a comunidade sul-mato-grossense. Neste ano, a apresentação acontece na rampa de acesso ao Palácio Guaicurus, sede do Poder Legislativo, na próxima terça-feira (12), a partir das 17h30.

Marlene Figueira, coordenadora do Coral da ALEMS, convida a todos para ouvir as canções que traduzem amor, paz e união. "No dia 12 de dezembro, a partir das 17h30, acontece aqui na rampa do prédio da Assembleia Legislativa a apresentação do Coral dos Servidores do Poder Legislativo. É a Cantata de Natal, todos os anos nós fazemos. É muito bonita, Papai Noel estará presente e queremos convidar todos os servidores e os deputados, e a comunidade aqui do Parque dos Poderes para apreciar nossa Cantata, porque é muito bonita, humaniza bastante e nos chama a refletir sobre a existência do Nosso Senhor Jesus Cristo", declarou.

"A ideia de ser na rampa foi do deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro [PP], que acredita que deve ficar muito bonito por conta do pôr-do-sol. Com o sol se pondo, nós vamos cantar homenageando o menino Jesus, pois no Natal é comemorado o nascimento dele. Torço para que dê tudo certo, o som saia bonito, e façamos uma belíssima apresentação. Eu gostaria que todos estivessem presentes, que esta rampa fique cheia de pessoas para sentir o amor que nós vamos expressar por meio da música', concluiu Marlene Figueira.

O Coral dos Servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul existe desde 2003, sendo regido atualmente pelo maestro Nillo Cunha. Em seus mais de 19 anos de história, o Coral da ALEMS realizou mais de cem apresentações em todo o Estado, interpretando músicas diversas apropriadas a cada tipo de evento, seja na Casa de Leis, seja em apresentações externas aqui na cidade de Campo Grande ou em cidades do interior. Logo mais, às 18h nesta sexta-feira (8), o grupo interpreta músicas de seu repertório em Ponta Porã.

Agenda do Legislativo

Conheça a Agenda da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul na íntegra para a próxima semana, de 11 a 15 de dezembro, clicando aqui.

Fonte: Assembleia Legislativa de MS