Cidadania é celebrada por estudantes em dia de premiação em programa da CGE de MS

O projeto Estudantes no Controle é uma iniciativa da CGE-MS em parceria com a SED

Incentivar e propiciar, de maneira lúdica e pedagógica, o controle social através da participação efetiva e direta dos estudantes na organização das políticas públicas. Esta é a finalidade do projeto Estudantes no Controle realizado pela CGE-MS (Controladoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul) em parceria com a SED (Secretaria de Estado de Educação).

Nesta sexta-feira (8), no auditório da Receita Federal, foi realizada a premiação das 15 equipes melhor classificadas durante o ano de 2023, após executarem as cincos etapas do projeto: Oficina, Teatro, Auditoria Cívica, Desafio e Tarefa Final.

Ao dar as boas-vindas, o controlador-geral do Estado, Carlos Eduardo Girão de Arruda, ressaltou a importância das ações desenvolvidas. "É um grande esforço realizar este projeto. O Estudantes no Controle é muito legal, pois fomenta a contribuição de trabalhar o sentido do que é cidadania Quando vocês tiverem a sensação de pertencimento precisam ter ciência de exigir um serviço público de maior qualidade", afirmou.

Já o secretário de Estado de Educação, em sua fala de acolhida, ressaltou sobre a consciência cidadã. "Muitas das nossas escolas gastam 20% do orçamento anual consertando o que foi quebrado, então, quando a gente passa a olhar a escola com muito mais cuidado, o recurso que gastaria para consertar poderia investir na escola. Hoje estamos premiando as 15 melhores classificadas, mas todas que participaram do projeto já são vencedores. O Estudantes no Controle faz uma reflexão da importância do cuidado", destacou.

O secretário-Executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo, Thaner Castro Nogueira, pontuou as diferenças de gerações. "Nós acreditamos que estamos construindo um governo direto para o cidadão, mas esta lógica é um pouco mais complexa. Entender que o público é de todos nós, não é algo simples. Este tipo de programa, o processo dele , oculta o real objetivo de tudo isso: é nós criarmos uma sociedade que se apropria do que é público", frisou.

Ainda fizeram o uso da fala o ouvidor-geral do Estado, Álvaro Carneiro de Oliveira Neto e o chefe da Unidade de Controle Social, da CGE-MS, e coordenador do projeto Estudantes no Controle, Reinaldo Martins Feitosa.

Ambos reforçaram a relevância da integração que as propostas do projeto proporcionam entre comunidade e escola no fortalecimento da cidadania e do controle social.

Classificação

Em seguida, começaram as premiações de acordo com o quadro abaixo:

CLASSIFICAÇÃO ESCOLA PROFESSOR / ORIENTADOR MUNICÍPIO PONTUAÇÃO 1ª EE Professora Clarinda Mendes de Aquino Reginaldo Vrench Vantini Campo Grande 1.000 2ª EE Professor Silvio Oliveira dos Santos Gemina dos Santos Nunes Campo Grande 997,39 3ª EE Aracy Eudociack David Willy da Silva Garahi Campo Grande 991,25 4ª EE Eduardo Perez Claudeir Calvis Aguilera Terenos 988,51 5ª EE Waldemir Barros da Silva Edna Silva dos Santos Campo Grande 987,98 6ª EE Maria Leite Geicyanne Surubi Nunes Corumbá 984,47 7ª EE 26 de Agosto Soraya Maria Batista Campo Grande 982,47 8ª EE Caetano Pinto Ruthe da Silva Miranda 982,43 9ª EE Uirapuru Mizael Martins de Souza Neto Nioaque 981,73 10ª EE Lino Villachá Eva Maria Caetano Campo Grande 980,68 11ª EE Orcírio Thiago de Oliveira Rozielia Lopes Barreto Portilho Campo Grande 980,51 12ª EE Antonio Nogueira da Fonseca Magno Benedito Almeida dos Santos Terenos 979,85 13ª EE Coronel Pedro José Rufino Caroline Lisowski Jardim 979,25 14ª EE Coronel José Alves Ribeiro Claudia Erani Pedroso Aquidauana 978,31 15ª EE Salomé de Melo Rocha Elvis Aldeires Ferreira da Silva Guia Lopes da Laguna 977,40

Para o ano de 2024, a promessa dos Estudantes no Controle é que tenha muitas novidades, melhorias nas premiações, ampliação de municípios participantes e muitas outras surpresas.

Karla Tatiane, CGE-MS

Fotos: Álvaro Rezende

Fonte: Governo MS