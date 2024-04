Com o apoio de Vander, FestJuv traz grandes nomes da arte à capital de MS

Foi lançada em 15 de abril a programação oficial da 1ª edição do Festival da Juventude (FestJuv) em Campo Grande (MS).

A ação cultural acontecerá de 25 a 28 de abril no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), em Campo Grande (MS).

De acordo com os organizadores, estão confirmados grandes nomes da arte como o cantor, compositor e poeta Arnaldo Antunes e a cantora Ana Cañas. Além do ator e diretor global Johnny Massaro, que oferecerá uma oficina de atuação para cinema e TV.

O evento é gratuito e patrocinado pelo Ministério da Cultura por meio de emenda parlamentar do deputado federal Vander Loubet.

Nos 4 dias do FestJuv devem acontecer encontros artísticos, oficinas de formação, reflexão e debates para, através da cultura, compreender a diversidade da sociedade e fortalecer os espaços democráticos comunitários e de convivência.

Para o deputado Vander, o FestJuv é uma oportunidade para a juventude vivenciar experiências. "Particularmente, estou muito empolgado com esse festival. É uma atividade que nos orgulha estar apoiando, pois precisamos de espaços para nossos jovens se manifestarem, aprenderem mais e interagirem com as diversas formas de cultura que temos no Mato Grosso do Sul e no Brasil", destacou.

Ao longo do FestJuv, também haverão concursos literários, de reportagem e batalha de rima.

Arnaldo Antunes abre o evento em 25 de abril. O ex-Titãs falará sobre a sua obra literária e fará um show musical.

Já na 6ª.feira (26.abr), é a vez da cantora Ana Cañas se apresentar. Ela deve trazer seu espetáculo em homenagem ao cantor e compositor Belchior.

O Festival também contará com apresentações da seguintes atrações regionais:

Marcela Mar, da Orquestra Indígena da Aldeia Darcy Ribeiro, da banda Ecoar (do curso de música do Sesc Lageado);

Banda Lua e os Cometas, do cantor e acordeonista Gabriel Chiad;

Cantor e violonista Matu Miranda;

Orquestra Jovem do Sesc/MS;

Os pioneiros do rap sul-mato-grossense Falange da Rima;

Marina Peralta;

DJ Magão;

Rapper indígena MC Anarandá;

O 1º Grupo de Rap Indígena do Brasil, Bro MC's.

No campo da literatura, estão confirmadas atividades com os seguintes escritores de destaque:

Tino de Freitas, autor de 40 livros;

Raphael Montes, escritor com obras traduzidas em mais de 25 países e adaptadas para o streaming e cinema, como a série da Netflix "Bom Dia, Verônica" e o longa-metragem "Uma Família Feliz";

Preta Ferreira, autora de "Minha Carne - Diário de uma Prisão";

Marcelo Rubens Paiva, autor, entre outras obras, de "Feliz Ano Velho", o livro brasileiro mais vendido da década de 1980, traduzido para diversos idiomas e transformado em peça e filme; e,

Sérgio Vaz, poeta e agitador cultural de São Paulo, autor de oito livros e cofundador do Sarau da Cooperifa - Cooperativa Cultural da Periferia.

Também estarão presentes nas atividades os seguintes coletivos, artistas e entidades:

Academia Sul-Mato-Grossense de Letras;

Academia Estudantil de Letras Raquel Naveira;

O coletivo de poesia Slam Plural;

O grupo As Camélias;

Os poetas Du Mato e Emmanuel Marinho;

O mestre de cerimônia (MC) Duguinho RG;

E os escritores Isabel Fiorese, Pedro Tierra, Luiz Fernando Emediato, Alessandra Coelho, Tânia Gauto e Nycolas Verly.

Conforme a organização, o FestJuv terá um espaço chamado Vila das Letras, dedicado à exposição, venda, troca e doação de livros com diversos coletivos literários.

Completam a programação palestras, rodas de conversa, apresentações de capoeira e de cheerleaders, espetáculos de teatro, dança e circo e concursos de cosplay e k-pop. Confira tudo aqui.

Todas as atividades serão realizadas no Campus da UFMS, nos seguintes espaços:

Esplanada do Estádio Morenão;

Complexo Multiuso I, Auditório Marçal de Souza e Teatro Glauce Rocha.

No estacionamento do Teatro funcionarão a Praça da Juventude (onde será montado um palco para apresentações), a Vila das Letras e a Praça de Alimentação.

O FestJuv é uma iniciativa da Associação Amigos do Cinema e da Cultura (AACIC) patrocinado pelo Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, com emenda parlamentar do deputado federal Vander Loubet. Além disso, a ação cultural conta com as seguintes parcerias e apoios: