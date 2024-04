Com Vander, Soraya e Adriane, Riedel lança programa que reoxigena a gestão municipalista em MS

O governador Eduardo Riedel (PSDB) lançou na 2ª.feira, (22.abr.24), em concorrido acontecimento no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, o Programa “MS Ativo Municipalismo”. Ao salientar os avanços que serão garantidos só nesta etapa com investimentos de R$ 1,8 bilhão exclusivos para a Saúde, Riedel exaltou o sucesso das parcerias políticas e institucionais que estão garantindo o êxito da gestão municipalista, destacando, sobretudo, o olhar republicano das forças envolvidas no processo.

O governador Eduardo Riedel. Foto: Valmirar Gomes

“Estamos construindo uma gestão eficiente, resolutiva, orientada por metas para assegurar obras e melhores serviços à sociedade. E isto se faz da melhor maneira, somando forças que constroem e não alimentando coisas que criam conflitos, que desarticulam. É assim que o municipalismo evolui e traz soluções para s demandas da população”, enfatizou Riedel.

Para as lideranças de diferentes partidos, especialmente dos que não fazem parte do bloco original de sustentação do governo, o pensamento é correto.

O deputado federal Vander Loubet. Foto: Valmirar Gomes

Segundo o coordenador da bancada federal em Brasília, o deputado Vander Loubet (PT), não há mais lugar na política para quem quer apostar na dissolução do entendimento e da plena convivência democrática entre divergentes. “Nosso partido, historicamente de oposição, não teve dúvida ao encorpar-se na proposta de coalisão para governar o Estado. E isto se faz sem prejuízo das convicções de cada um”, pontuou. Vander, em seu sexto mandato de deputado federal, está entre os mais produtivos carreadores de verbas federais na história do Estado.

Riedel reuniu políticos de diversas alas políticas para o lançamento do 'MS Ativo Municipalismo'. Foto: Valmirar Gomes

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, e o deputado estadual Gerson Claro, presidente da Assembleia Legislativa, são do PP, partido que, a exemplo do PT, tem candidaturas próprias que enfrentarão o tucano Beto Pereira na sucessão local. E nem isto impediu que se manifestassem a favor do entendimento republicano. “É na parceria e no diálogo que a gente encontra respostas que interessam à sociedade”, frisou Adriane. Por sua vez, Gerson Claro disse que o governo de Riedel, assim como na gestão de Reinaldo Azambuja, não admite que o interesse público seja contaminado pelos projetos partidários ou ideológicos.

A senadora Soraya Thronicke (Podemos) fez questão de participar do ato porque defende em seu mandato a edificação de iniciativas coletivas em prol das aspirações populares. Seu mandato tem colocado em evidência as potencialidades sul-mato-grossenses, além de contribuir com emendas e ações que reforçam os programas do governo estadual.

O PROGRAMA

O “MS Ativo Municipalismo” tem quatro áreas prioritárias: Educação, Infraestrutura, Saúde e Assistência Social. “Este é um jeito diferente de fazer gestão pública, com parcerias inovadoras entre a gestão estadual e os municípios, orientada por resultados para a solução dos desafios específicos de cada cidade”, ressaltou Riedel.

Todos os 79 municípios estão contemplados nesta que é a segunda etapa do ciclo municipalista de Riedel, iniciado em 2023. Ele deu crédito com destaque ao seu antecessor, Reinaldo Azambuja, a quem chamou de “pai do municipalismo e do programa MS Ativo”. Inicialmente, o “pacote” prevê investimentos de R$ 1,5 bilhão. Somados os R$ 2,3 bilhões do ano passado e os mais de R$ 7 milhões nas etapas seguintes, até 2026 o “MS Ativo” terá desembolsado cerca de R$ 10 bilhões para obras sociais, de infraestrutura e logística nos 79 municípios.