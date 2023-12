Comunica SES: com foco na liderança, gestores da SES participam de capacitação

A SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da Assessoria de Apoio à Comunicação, iniciou nesta segunda-feira (4) mais uma etapa do projeto Comunica SES com o curso de Liderança. A capacitação é voltada aos gestores da área da saúde e tem como objetivo aprimorar as habilidades em comunicação dos colaboradores da SES. O curso segue até terça-feira (5) e é ministrado pelo professor mestre Ivanir Casagranda, na ETSUS Professora Ena de Araújo Galvão, em Campo Grande.

Para Casagranda o projeto é uma iniciativa positiva para a constante capacitação dos servidores. "Esse processo de aprendizagem, de treinamento, de reciclagem precisa sempre ocorrer e, dentro desse processo, está a comunicação. O curso de liderança vai auxiliar esses gestores a aprimorar a comunicação dentro de suas equipes e, assim, melhorar os resultados".

Conforme o chefe da Assessoria de Apoio à Comunicação, Rodson Lima, o projeto Comunica SES foi criado com o objetivo de melhorar a comunicação interna. "O Comunica SES é um projeto de educação permanente, tecnologia e comunicação em saúde que veio para ficar. Vamos seguir capacitando nossos colaboradores e aprimorando essa importante ferramenta que é a comunicação".

O curso de Liderança é composto por aulas expositivas do conteúdo e atividades práticas para fixação da aprendizagem. Entre os temas abordados estão as competências da liderança, habilidades da inteligência emocional na liderança, liderança e estratégia organizacional, estratégias de comunicação, como não deve ser a comunicação do líder, entre outros.

Comunica SES

O projeto Comunica SES é fruto de uma parceria entre a SES (Secretaria de Estado de Saúde), por meio da Assessoria de Apoio à Comunicação, Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul) e Secom (Secretaria-Executiva de Comunicação), e apoio da ESP (Escola de Saúde Pública Dr. Jorge David Nasser), ETSUS (Escola Técnica do SUS) Professora Ena de Araújo Galvão e coordenadoria de Tecnologia de Informática e Informação da SES, e tem como foco o desenvolvimento dos profissionais de saúde, por meio da educação permanente, tecnologia e comunicação em saúde.

