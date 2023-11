Deputada cobra resposta sobre agressão a jornalista canadense e sequesto de família Guarani-Kaiowá

A deputada estadual Gleice Jane (PT) protocolou um requerimento de informações à Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) para solicitar esclarecimentos sobre as medidas tomadas pelo Estado diante das últimas denúncias de violações dos direitos humanos contra os povos indígenas Guarani-Kaiowá. A ação veio em resposta à agressão a um jornalista canadense e sua equipe e ao sequestro de uma família Guarani-Kaiowá durante a assembleia Aty Guasu.

Os episódios de violência recentes nas proximidades de Iguatemi reforçam a urgência de ações efetivas. Gleice Jane destaca que esses eventos são apenas parte de um padrão contínuo de abusos e requerem uma resposta coordenada e transparente do Poder Público. A parlamentar já apresentou outras propostas sobre o tema, incluindo um relatório detalhando casos de violência que foi entregue pessoalmente ao Governo Federal.

Ela enfatiza que a situação atual não apenas compromete a integridade física e cultural das comunidades indígenas, mas também viola seus direitos fundamentais à vida, à liberdade e à segurança pessoal, garantidos pela Constituição Brasileira e tratados internacionais. O requerimento busca informações detalhadas sobre as ações implementadas, medidas de segurança, estratégias de prevenção, investigações em andamento e esforços para responsabilizar os autores. Gleice Jane destaca que essa é uma ação em defesa dos direitos humanos, da justiça social e do compromisso democrático na proteção dos povos indígenas no Mato Grosso do Sul.