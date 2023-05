Deputado cobra investigação sobre 'aterro grátis' no terreno de prefeito

O deputado estadual Zeca do PT disse em sessão na Assembleia Legislativa nesta 3ª.feira (30.mai.23), que pedirá investigação contra o prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra (PSDB), no caso do 'aterro amigo', realizado por empreiteira.

Mostramos aqui no MS Notícias, que a A FGC Engenharia e Construtora Ltda, licitada pelo governo do estado, estaria levando aterro ao terreno de propriedade do prefeito. A denúncia foi encaminhada à reportagem pelo vereador Elton Atelle (PP).

FGC é uma empresa campo-grandense. Procuramos os representantes da empresa na Capital, ao telefone, uma atendente chamada Carol nos confirmou que a FGC e a vencedora da licitação — RPM Engenharia — estão fazendo obras em Porto Murtinho. A atendente disse que o engenheiro Fernando Camargo seria o responsável pela obra. “É melhor você ligar lá e falar direto com ele para entender o que está acontecendo”, disse Carol, oferecendo o contato de Fernando.

Na manhã de 6ª.feira (26.mai), telefonamos à Fernando o questionando se de fato a empresa estaria aterrando o terreno do prefeito. "Não sei te dizer o que está contecendo. Tem que ver qual material que é, né? Vou chegar lá e dar uma averiguada... Porque num pode ser o material comprado pela empresa, mas tem que ver direitinho. Não estou a par", argumentou. Questionado se o serviço na Rua 13 de Junho está sendo feito em parceria com a RPM, Fernando explicou. "Sim, nós somos empresas parceiras e estamos fazendo junto".

“Em vídeos gravados por um vereador de Porto Murtinho, Sr. Helton Atelle (Elton Atelle), pode-se observar que caminhões e máquinas que deveriam ser utilizados apenas para o trabalho de drenagem e recapeamento em ruas da cidade, estão, de fato, fazendo serviço de aterramento em uma propriedade privada, com cascalho e asfalto moído retirados das vias públicas, o que gerou extrema indignação na população murtinhese, que sofre todos os dias com as condições precárias de diversas vias em todos os bairros e no centro da cidade”, disse o deputado.

Zeca considerou a denúncia gravíssima, avaliando que demonstra o descaso da gestão com os bens públicos.

“Merece atenção por parte do Ministério Publico do Estado de Mato Grosso do Sul, para que sejam apuradas de forma minuciosa e o quanto antes, e os responsaveis, em caso de comprovacao das denuncias, respondam devidamente pelo uso indevido do patrimônio público em prol de benefícios particulares “, concluiu. Veja a manifestação: