Empreiteira licitada aterra terreno do prefeito em Porto Murtinho

A FGC Engenharia e Construtora Ltda, licitada pelo governo do estado, estaria levando aterro ao terreno de propriedade do prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra Ribeiro (PSDB). A denúncia foi encaminhada à reportagem do MS Notícias pelo vereador Elton Atelle (PP).

“Esse material retirado das ruas fica depositado no terreno de propriedade do prefeito. O que está acontecendo agora, é que esse mesmo material está sendo levado para outro terreno do prefeito com ajuda da empreiteira prestadora de serviço, estão aterrando um terreno grande onde vai ser construído alguma coisa”, apontou o vereador.

Conforme a denúncia, a FCG está enchendo caçambas com material da Rua 13 de Junho, onde está trabalhando. A empreiteira, aberta em 2022, dis ser especializada em Obras de terraplenagem, Construção de rodovias e ferrovias, Drenagem e Serviços de engenharia.

“Essa empresa FGC é terceirizada da que ganhou a licitação para realizar drenagem e recapeamento da rua 13 de Junho. Esse material retirado da ruas (cascalho e asfalto moído) chamamos de 'bota fora'. O problema é que ele [Prefeito Nelson Cintra], está se beneficiando pelo cargo que ocupa, solicitando que a empreiteira carregue o material no caminhão dele (segundo informações colhidas pelo condutor do caminhão), após carregado, o caminhão se desloca até outro terreno de propriedade do prefeito, onde descarrega para realizarem uma obra particular”, detalhou o vereador.

Além de depositar o material público de maneira gratuita no terreno do prefeito, o vereador diz que maquinários estão fazendo “um servicinho à mais”. “Estão depositando e espalhando para construção de alguma estrutura arquitetônica”, completou.

Em vídeos enviados à reportagem, Atelle questiona a legalidade e a impessoalidade do ‘favor’ prestado pela terceirizada da empresa licitada. Eis:

FGC é uma empresa campo-grandense. Procuramos os representantes da empresa na Capital, ao telefone, uma atendente chamada Carol nos confirmou que a FGC e a vencedora da licitação — RPM Engenharia — estão fazendo obras em Porto Murtinho. A atendente disse que o engenheiro Fernando Camargo seria o responsável pela obra. “É melhor você ligar lá e falar direto com ele para entender o que está acontecendo”, disse Carol, oferecendo o contato de Fernando.

Nesta manhã de 6ª.feira (26.mai), telefonamos à Fernando o questionando se de fato a empresa estaria aterrando o terreno do prefeito. "Não sei te dizer o que está contecendo. Tem que ver qual material que é, né? Vou chegar lá e dar uma averiguada... Porque num pode ser o material comprado pela empresa, mas tem que ver direitinho. Não estou a par", argumentou. Questionado se o serviço na Rua 13 de Junho está sendo feito em parceria com a RPM, Fernando explicou. "Sim, nós somos empresas parceiras e estamos fazendo junto".

Empresas durante trabalho na Rua 13 de Junho, em Porto Murtinho. Foto: Instagram

A reportagem também tentou falar com o prefeito, que entretanto, não estava no seu gabinete nesta manhã. Uma atendente chamada Tatiane disse que ele estaria se preparando para ‘viajar’, por isso não estava na prefeitura. No número particular, Nelson Cintra, não atendeu as ligações. Iríamos questionar o gestor sobre o porquê uma empresa licitada está fazendo favor ao chefe do Executivo murtinhense.