Deputado viabiliza R$ 5,2 milhões para Aeroporto de Chapadão do Sul

O deputado federal Vander Loubet vabilizou a liberação de R$ 5,2 milhões para infraestrutura da pista do Aeroporto Municipal de Chapadão do Sul.

Segundo apurado, o deputado federal que coordena a bancada de MS, conquistou os recursos após uma agenda em 10 de abril com ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

"O aeroporto de Chapadão do Sul foi construído durante o segundo governo do Zeca do PT e inaugurado em 2006. É um dos aeroportos com melhor infraestrutura da região, inclusive serve como base de apoio para a Força Aérea Brasileira e como alternativa para voos feitos com os aviões que atendem a Presidência da República. Porém, como a pista já tem quase 20 anos, precisa de restauração", explica o deputado Vander.

O governo Lula aposta na modernização da infraestrutura aeroportuária ampliar a capacidade operacional dos aeroportos regionais, beneficiando as atividades aéreas e logísticas das comunidades locais.

Na reunião em Brasília, solicitada pelo prefeito João Carlos Krug, estavam presentes o ministro, o deputado, o secretário municipal de Infraestrutura e Projetos de Chapadão do Sul, Ricardo Alves, e o consultor Fabrício Correa da TC Assessoria Aeronáutica, que auxilia a Prefeitura.

Durante o encontro, Ricardo e Fabrício apresentaram ao ministro Silvio o panorama do Aeroporto Municipal de Chapadão do Sul, destacando sua importância para o desenvolvimento socioeconômico da região.

Com localização estratégica e capacidade operacional robusta, o aeroporto tem atendido eficazmente demandas locais e regionais de transporte aéreo de passageiros e cargas.

Vander Loubet reforçou a Silvio Costa Filho a relevância do aeroporto para a região, que atende não apenas demandas de municípios do entorno, como Costa Rica e Cassilândia, como também de cidades do estado de Goiás. "O recapeamento vai aumentar a vida útil da pista e garantir que a infraestrutura do aeroporto continue a atender às demandas da economia regional", completou.

De acordo com Fabrício Correa, o projeto técnico da obra está em elaboração e o convênio será firmado após sua apresentação.