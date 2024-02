Deputado Zeca do PT estabelece metas para 2024 na ALEMS

Durante a sessão de abertura dos trabalhos legislativos na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), em 5 de janeiro, o deputado estadual Zeca do PT compartilhou suas prioridades para o ano de 2024. Ele salientou o compromisso de atender às demandas dos servidores estaduais aposentados, que protestam contra a alíquota de 14% que pagam à previdência.

Em 2023, Zeca organizou uma audiência da bancada do PT na ALEMS com o governador Eduardo Riedel para atender às reivindicações dos servidores aposentados, que se queixam do desconto de 14% em folha para pagamento do MSPrev. Na sessão de abertura dos trabalhos legislativos, o parlamentar ressaltou que continuará defendendo essa demanda na Assembleia Legislativa para reduzir o percentual descontado dos servidores.

O deputado enfatiza que um dos principais desafios deste ano é ajudar a resolver o problema dos aposentados. Ele acredita que não é justo que essa categoria, que tanto contribuiu com seu trabalho para o progresso do Estado, continue pagando o que pagam para a previdência. Por isso, a redução da taxa de 14% descontada dos vencimentos dos aposentados será discutida na Assembleia Legislativa.

Zeca, que é presidente da Comissão de Desenvolvimento Agrário na ALEMS, também se compromete a buscar investimentos para a agricultura familiar de Mato Grosso do Sul. Ele defende que é preciso lutar por investimentos para a agricultura familiar, a fim de consolidá-la na produção de alimentos de qualidade que cheguem à mesa dos cidadãos sul-mato-grossenses.

Além disso, o deputado, que é coordenador da Frente Parlamentar de Acompanhamento da Implantação da Rota Bioceânica, expressou preocupação com a paralisação das obras na ponte sobre o Rio Paraguai, que liga Porto Murtinho ao município paraguaio de Carmelo Peralta. Ele ressalta que é preciso promover articulações urgentes para a retomada das obras na ponte da Rota Bioceânica, que atualmente estão paralisadas. A Rota Bioceânica é crucial para o desenvolvimento econômico e social do Estado.