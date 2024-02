Detran: Operação Carnaval 2024 vai até quarta-feira nas rodovias de Mato Grosso do Sul

Agentes de Fiscalização do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) estão desde sexta (9) na Operação Carnaval 2024 nas rodovias de Mato Grosso do Sul. A ação de fiscalização e segurança viária acontecerá até o dia 14, quarta, e além de blitz da Lei Seca, em pareceria com as demais forças de segurança pública e viária, os agentes de fiscalização estarão nas principais rodovias estaduais e nas cidades turísticas de maior fluxo.

As rodovias que levam as principais cidades turísticas de Mato Grosso do Sul, terão uma atenção especial, como destaca o Chefe de Fiscalização do Detran-MS, Ruben Ajala.

"Estaremos fazendo rondas nas rodovias estaduais e fiscalizando em pontos mais críticos, prestando suporte quando necessário, além da fiscalização de embriaguez ao volante. No sábado, dia em que as pessoas mais estão se deslocando e na terça quando estiverem retornando, haverá um reforço na fiscalização, para garantir a segurança de todos nas rodovias. A manutenção preventiva e verificação de documentos pessoais e do veículo também é importante para quem pretende viajar, se divertir e voltar em segurança."

Já nas primeiras horas de operação, agentes do Detran flagraram motorista trafegando em zigue-zague na BR 060 no Km 421, próximo a Sidrolândia e realizaram a abordagem. Foi feito o teste do etilômetro, e o resultado foi de 1.50 mg/l. O condutor preso em flagrante por embriaguez ao volante, artigo 306 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) e encaminhado à Delegacia de Polícia de Sidrolândia para as devidas providências.

CRIME

O Art. 306 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) diz que, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência com pena de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

O motorista que se nega a fazer o bafômetro, está cometendo infração de trânsito, com multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir durante 12 meses. Caso seja pego dirigindo durante a suspensão, a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) é cassada. O veículo fica retido no local, até aparecer uma pessoa habilitada, que não tenha bebido, pois vai fazer o bafômetro também e fica responsável pelo veículo a partir do momento que sair do local.

Rodrigo Maia, Comunicação Detran-MS

Foto: Rachid Waqued

Fonte: Governo MS