Douradina: Nair Branti é eleita prefeita e terá 5 vereadores na Câmara

Nair Branti, do PSD, foi eleita prefeita de Douradina (MS) com 2.434 votos, 53,96% dos votos válidos. O pleito ocorreu no domingo (6.out.24).

Branti derrotou o tucano Professor Lúcio, que conquistou 2.060 votos, 45,67% dos votos válidos. Ela bateu também Roberto Alziro (PCO), que fez apenas 17 votos, 0,38% dos votos válidos.

A pessedista eleita tem 68 anos. O vice-prefeito dela eleito é Alceu Marques, do MDB, que tem 68 anos. Na Câmara, a coligação de Nair e Alceu conseguiu fazer 5 vereadores que devem ser da base, garantindo a maioria para executivo de 2025 a 2028.

Veja quem são os vereadores eleitos em Douradina (MS):

Matheus Oliveira, PL, 314 votos; Josué do Esporte, PSDB, 310 votos; Mocó, MDB, 275 votos; Paulinho Chorão, MDB, 212 votos; Kaique Freire, PP, 210 votos; Marcelo Quevedo, PSDB, 203 votos; Rafael Piccioni, PL, 196 votos; Taroba, Republicanos, 159 votos.

A eleição em Douradina teve 4.621 votos totais, o que inclui 24 votos brancos, 0,52% dos votos totais, e 86 votos nulos, 1,86%.

A abstenção foi de 401 eleitores, 7,98% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

Veja a íntegra da apuração no MS Notícias: https://www.msnoticias.com.br/apuracao.