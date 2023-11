Eleições do Confea/Crea e Mútua tem 9,5 mil aptos a votar em MS

No dia 17 de novembro, os profissionais das áreas de engenharia, agronomia, geografia, geologia e meteorologia, bem como tecnólogos, terão a oportunidade de eleger os presidentes dos Conselhos Federal (Confea) e Regionais de Engenharia e Agronomia (Crea). Pela primeira vez, as eleições serão realizadas online, e os eleitores também escolherão os diretores geral e administrativo das Caixas de Assistências dos Profissionais dos Creas (Mútua).

Detalhes sobre o processo de auditoria do processo eleitoral inédito do Sistema Confea/Crea e Mútua, de 17 de novembro, foram apresentados pelo CEO da The Perfect Link, Fernando de Pinho Barreira, em entrevista à TV Confea.

Em Mato Grosso do Sul, até agora, 9.515 profissionais estão aptos a votar. O prazo para que regularizar débitos e atualizar dados cadastrais para o recebimento do acesso ao sistema de votação eletrônica se encerra no dia 18 de outubro.

A votação será das 7h às 18h (horário de MS) exclusivamente pelo site www.votaconfea.com.br.

Conforme ordem sorteada pelas Comissões Eleitorais Regionais (CER-MS) e Federal (CEF), concorrem aos cargos:

Presidente do Crea-MS:

Eng. Agrim. Vânia Abreu de Mello - (apresentação e currículo);

Eng. Eletric. José Antônio Canuto dos Santos - (apresentação e currículo);

Eng. Agr. Ângelo César Ajala Ximenes - (apresentação e currículo);

Eng. Eletric. Marcelo de Castro Abdalla - (apresentação e currículo).

Candidatos à Presidente do Confea:

Eng. Civil. Jocélio Cabral Mendonça - (apresentação e currículo);

Eng. Civil. Amaury Pinto de Castro Monteiro Junior - (apresentação e currículo);

Eng. Civil e Seg. Trab Nélio Alzenir Afonso Alencar - (apresentação e currículo);

Eng. Civil. Maria de Fátima Ribeiro Có - (apresentação e currículo);

Eng. de Telecomunicações. Vinícius Marchese Marinelli - (apresentação e currículo);

Eng. Civil, Amb. e Seg. Trab. Alírio Ferreira Mendes Junior - (apresentação e currículo);

Eng. Agrônomo. Francisco Antônio Silva de Almeida - (apresentação e currículo).

Diretor-Geral da Mútua-MS:

Eng. Agr. Hamilton Rondon Flandoli;

Eng. Eletric. Edson Alves Delgado.

Diretor-Administrativo da Mútua-MS:

Eng. Civ. Ahmad Hassan Gebara;

Eng. Mec. André Canuto de Morais Lopes.

Diretor-Financeiro da Mútua-MS:

Eng. Eletric. Fábio da Cruz Castro; Eng. Civ. José Carlos Ribas.

Todas as informações sobre o processo eleitoral, assim como as propostas dos candidatos estão disponíveis no site do CREA-MS www.creams.org.br.

ELEIÇÕES CONFEA

Em entrevista à TV Confea, o CEO da The Perfect Link, Fernando de Pinho Barreira, descreveu os principais aspectos sobre a auditoria do processo eleitoral do Sistema Confea/Crea e Mútua, que terá sua expressão mais tácita no próximo dia 17 de novembro, quando profissionais de todo o país escolherão as novas lideranças que atuarão pelo próximo triênio. Esta será a primeira vez que as eleições gerais do Sistema serão realizadas pela internet, ratificando as eleições desenvolvidas para a escolha de conselheiros federais e de alguns presidentes de Crea desde 2021. Em todas elas, a The Perfect Link foi a empresa de auditoria vencedora do processo de licitação do Confea.

Com a experiência de já haver desenvolvido processos eleitorais semelhantes junto a diversos conselhos profissionais, os mais recentes, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o Conselho Federal de Medicina (CFM) e ainda o Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), Fernando Barreira procura sanar dúvidas relacionadas à segurança do processo eleitoral. Aspectos como o papel da auditoria, testes realizados, correções de eventuais vulnerabilidades, garantias de sigilo e fidelidade do voto foram abordados pelo especialista.

“Parte desses aspectos serão apresentados a gestores técnicos dos Crea e das candidaturas no próximo dia 6 de novembro, em evento que realizaremos no Confea, contando com Fernando e também com Alexandre Swioklo, diretor da Webvoto, empresa contratada responsável pelo sistema de votação eletrônica”, comenta o coordenador da Comissão Eleitoral Federal (CEF), eng. civ. Daltro Pereira, após o processo de teste do sistema de votação, durante a sessão plenária da última quarta-feira (25/10).

Na visão do CEO da The Perfect Link, “a auditoria de um processo eleitoral tende a aferir e a garantir diversas premissas. É o trabalho de auditoria que garante que todas as partes interessadas, candidatos, comissão eleitoral, eleitores, tenham confiança e se sintam confortáveis na participação no processo eleitoral. É de se aferir a honestidade do voto, o sigilo do voto, a igualdade de oportunidades para todos os concorrentes, a garantia de que aquela escolha do eleitor é mantida, que todos os votos são devidamente computados ao final do processo, enfim, há toda uma série de grandezas que precisam e serão aferidas com segurança para que o processo transcorra na mais absoluta normalidade e conformidade”.

Papel da auditoria no processo eleitoral 2023

O papel da auditoria é o de verificar a conformidade de todo o processo eleitoral. A auditoria não atua só em sistemas, mas também nos procedimentos administrativos e no próprio processo administrativo porque a auditoria ajuda a conferir o termo de referência, aplica prova de conceito para a seleção da empresa de sistemas e assessora a Comissão Eleitoral Federal em todas as questões relativas ao processo eleitoral.

Testes realizados pela empresa de auditoria

Os testes aplicados ao sistema, que é uma parte importante do processo eleitoral, inegavelmente, abrangem desde o funcionamento do sistema à infraestrutura e ainda a possibilidade de continuidade do processo eleitoral, ou seja, visa testar a segurança e a garantir que o processo eleitoral vá a bom termo.

Segurança do processo eleitoral

Os eventos pela internet, de missão crítica, como é o processo eleitoral ou as operações bancárias e as transações de compras online, são seguros. É um mito dizer-se que eventos pela internet não são totalmente seguros. Desde que tomadas as providências de testes e de capacidade de softwares e de infraestrutura, nós podemos ter um evento totalmente seguro pela internet.