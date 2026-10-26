Holanda anuncia US$ 500 milhões para Brasil preservar florestas

A Holanda anunciou US$ 500 milhões para o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), iniciativa liderada pelo Brasil para financiar a conservação das florestas tropicais. O anúncio foi feito na 2ª.feira (26.out.26), um dia após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Com o novo compromisso, o fundo soma US$ 7,8 bilhões em recursos prometidos e se aproxima da meta inicial de US$ 10 bilhões até o fim de 2026.

O dinheiro holandês será repassado ao longo de dez anos, conforme comunicado enviado ao Parlamento do país pelo ministro de Comércio Exterior e Cooperação para o Desenvolvimento, Sjoerd Sjoerdsma. A contribuição ainda depende de condições relacionadas à estruturação do fundo, cuja entrada em operação está prevista para meados de 2027.

BRASIL BUSCA FINANCIAR A PRESERVAÇÃO DAS FLORESTAS

23.09.2025 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a sessão de abertura da Reunião sobre o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre (TFFF). Sede das Nações Unidas, Nova York (EUA). Foto: Ricardo Stuckert / PR

O TFFF foi lançado durante a COP30, realizada em Belém (PA), em novembro de 2025. A proposta é criar uma fonte permanente de financiamento para países que mantêm suas florestas tropicais preservadas.

O modelo busca mudar a lógica do financiamento ambiental. Em vez de depender apenas de doações que precisam ser renovadas periodicamente, o fundo pretende investir os recursos captados no mercado financeiro e usar os rendimentos líquidos para remunerar os países que conservam suas áreas florestais.

A meta de longo prazo é mobilizar US$ 125 bilhões. Desse total, US$ 25 bilhões deverão vir de governos e outros US$ 100 bilhões de investidores privados.

O anúncio holandês representa mais um compromisso internacional com a proposta brasileira. A iniciativa procura transformar a preservação das florestas em uma atividade com retorno financeiro, valorizando os países que protegem esses territórios.

Ao defender o financiamento climático internacional, Sjoerdsma afirmou que as mudanças climáticas representam uma ameaça à segurança, à prosperidade e às liberdades.

Com o TFFF, o governo brasileiro busca ampliar os recursos disponíveis para a conservação das florestas tropicais e criar um mecanismo capaz de manter esse financiamento ao longo dos anos.