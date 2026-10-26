Derrotado, Flávio mente sobre "horário adiado" que ele mesmo pediu

A primeira manifestação pública de Flávio Bolsonaro (PL), às 22h42 deste dia 25 de outubro, já foi mentira.

O ex-senador derrotado, que havia pedido à Justiça Eleitoral que fosse adiado até as 19h o encerramento da votação, disse que apenas a campanha do presidente Lula pediu isso. A manifestação, porém, é mentirosa.

Isso porque tanto Flávio quanto a campanha de Lula pediram para que as sessões que tivessem fila mantivessem a votação até as 19h, o que foi aceito pelo ministro do Tribunal Superior Eleitoral, presidido pelo aliado do bolsonarismo Kassio Nunes Marques.

À sua base bolsonarista radical, porém, Flávio mentiu descaradamente que o pedido foi aceito devido à interferência do ministro Cristiano Zanin, a quem Flávio se refere como “sócio de Lula”.

A referência se deve ao fato de que Zanin, que atuava como advogado, defendeu Lula no processo da Operação Lava Jato, conduzido pelo então juiz Sérgio Moro, agora governador do Paraná.

Flávio não mencionou aos seus aliados radicais que ele mesmo pediu ao TSE de Kassio Nunes que a votação fosse adiada até as 19h nos seguintes municípios:

Minas Gerais: Belo Horizonte, Poços de Caldas e municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte que tenham locais de votação sem energia elétrica;

Belo Horizonte, Poços de Caldas e municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte que tenham locais de votação sem energia elétrica; Rio Grande do Sul: São Borja, Itaqui e Uruguaiana, atingidas por chuvas e pela cheia do rio Uruguai;

São Borja, Itaqui e Uruguaiana, atingidas por chuvas e pela cheia do rio Uruguai; São Paulo: São Paulo (capital), Jundiaí, Itapevi, Americana, Santa Bárbara d'Oeste, Itapetininga, Botucatu, Apiaí, Ribeira e Iporanga;

São Paulo (capital), Jundiaí, Itapevi, Americana, Santa Bárbara d'Oeste, Itapetininga, Botucatu, Apiaí, Ribeira e Iporanga; Paraná: Curitiba e Guaratuba;

Curitiba e Guaratuba; Santa Catarina: Tijucas, Videira, Trombudo Central, Joaçaba e Águas de Chapecó, com a distribuição de senhas, às 19h, aos eleitores presentes.

Diante do pedido de ambas as campanhas, Kassio Nunes optou por adiar o encerramento da votação até as 19h em todo o Brasil, nos locais onde houvesse filas em decorrência dos problemas de transporte público relatados durante o dia ou mesmo de temporais.

LULA É TETRA

Às 22h10, com 99,97% das urnas apuradas, o sistema do TSE mostrava Lula com 51,78% dos votos válidos e Flávio com 48,22%. O petista foi eleito para seu 4º mandato à frente da Presidência.