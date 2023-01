Em nota, PT-MS rebate críticas sobre apoio a Riedel

O Deputado Federal Vander Loubet (PT - MS) publicou nota a respeito das críticas em que a bancada do Partido dos Trabalhadores no Mato Grosso do Sul (PT-MS) vem recebendo após anunciar participação no governo Riedel (PSDB-MS).

De acordo com a nota, os parlamentares sul-mato-grossensses aprovaram a participação do partido no atual governo estadual após debate em que a maioria compreendeu "a oportunidade de elaborar e executar políticas públicas em áreas que são sensíveis ao partido, como é o caso da agricultura familiar, dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, do público LGBTQIA+ e das mulheres".

Publicamos aqui no MS Notícias que o PT iria apoiar o Governo Riedel, com acordo de diálogo. Nesse sentido, a nota diz que "cada projeto poderá ser debatido, discutido e os parlamentares do PT poderão propor ajustes e melhorias e fazer as críticas construtivas cabíveis", não havendo obrigação de alinhamento automático.

Também é citado o momento que o PT vive no Brasil, destacando o lema "União e Reconstrução", apresentado pelo governo Lula.

Por fim, a nota destaca o fim da disputa de hegemonia política entre PT e PSDB, afirmando que a luta da democracia "é contra a extrema-direita, raivosa e golpista, que atenta contra a democracia brasileira".