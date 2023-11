Estado contrata projeto para construção de pista de skate nas Moreninhas, em Campo Grande

Em Campo Grande, moradores das Moreninhas, que são beneficiados com uma obra de infraestrutura que vai criar um novo acesso à região, receberão mais um investimento do Governo do Estado. Desta vez, na área do esporte.

Nesta quinta-feira (16), a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul) divulgou em diário oficial a contratação de um projeto de arquitetura para a construção de uma pista de skate na Vila Moreninha 3. A modalidade esportiva ganhou visibilidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020 e garantiu medalhas para o Brasil.

Para elaborar o projeto que vai servir de base para a construção da pista de skate serão investidos R$ 18.318,73, segundo a Diretoria de Projetos e Orçamentos da Agesul, autarquia de obras vinculada à Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística). Já a construção da pista está orçada em R$ 1 milhão.

A estrutura será instalada na Praça Disvaldo de Souza Bezerra, na Rua Araticun, 85, ao lado de um campo de futebol. A área onde a pista será montada é de 1.019,85 metros quadrados.

Conforme anteprojeto aprovado, o local terá diversos equipamentos, como quatro rampas, sendo uma delas no modelo moeda, além de quarter piper, china banks, caixote, trave, speed bump, palco manual, corrimão, hubba, bowl park, spine, mureta, escada e corner.

Após a conclusão do projeto, que deverá ser concluído em até 195 dias consecutivos, a Agesul deve licitar a obra.

Novo acesso às Moreninhas

Para melhorar a infraestrutura urbana das Moreninhas, a obra do novo acesso à região está com 40% de execução. Com R$ 41,3 milhões de investimento do Estado, ruas que eram de chão serão asfaltadas e vias com asfalto antigo serão recuperadas.

A Avenida Alto da Serra, que corta o bairro, vai ser revitalizada e ampliada com asfalto novo. Além dela, vão receber pavimentação trechos das ruas Floreal, Ubirajara Guarani, Inconfidente, Buenópolis, Cana Verde, Salomão, Jaguariúna, Israelândia, Joaquim Leonardo Maia, Camocim, Osni Moura, Bento de Souza, Crispim Moura, Equipe Gugelmin e Equipe Barrichelo. Já o recapeamento será feito em partes das avenidas Alto da Serra e Gury Marques.

Bruno Chaves, Comunicação Seilog

Foto: Agesul

Fonte: Governo MS