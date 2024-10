Estreante nas eleições de 2024, IPP crava vencedores em MS com pesquisas registradas

O Instituto de Pesquisa Pinheiro (IPP) demonstrou competência e precisão ao acertar as projeções eleitorais nas cidades de Nioaque, Sidrolândia e Jardim.

Sob a liderança de Leda Pinheiro, que há mais de uma década atua no levantamento de dados no estado, o IPP foi capaz de antecipar com exatidão os resultados das urnas.

A equipe técnica do instituto conduziu pesquisas metodologicamente rigorosas, ajustadas às particularidades de cada município.

Pesquisadoras a serviço da IPP em MS. Foto: Arquivo

Em Nioaque, o candidato André (PP) foi eleito com 4.894 votos, o equivalente a 57,34% do total — um resultado que se manteve dentro das projeções do IPP.

Em Sidrolândia, a precisão se repetiu: Rodrigo Basso (PL) alcançou 61,27% dos votos, confirmando os 16.364 eleitores previstos pelo levantamento.

Já em Jardim, o candidato Guga (PSDB) conquistou 50,07% dos votos, com um número quase exato ao antecipado pela pesquisa.

Leda celebrou a confirmação das estimativas das pesquisas. "No IPP, estamos sempre dedicados a oferecer um trabalho de excelência. Cada pesquisa envolve muito esforço, desde o levantamento até a análise minuciosa dos dados, e o resultado é a confiança que recebemos dos nossos clientes", afirmou a proprietária e diretora do instituto.

Durante o período eleitoral de 2023, o IPP foi responsável por mais de 12 levantamentos encomendados. "Foram mais de 12 pesquisas realizadas em todo o estado, sempre seguindo os mais altos padrões metodológicos. Esses levantamentos nos permitiram traçar um retrato preciso do cenário eleitoral e oferecer aos candidatos e à população informações claras e confiáveis", completou Leda, explicando que sua experiência de mais de dez anos acompanhando o cenário político de MS contribuiu diretamente para o sucesso das previsões do IPP.