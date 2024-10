Fátima do Sul: Wagner da Garagem é eleito prefeito e terá 5 vereadores na Câmara

Wagner da Garagem, do PSDB, foi eleito prefeito de Fátima do Sul (MS) com 6.806 votos, 51,78% dos votos válidos. O pleito ocorreu no domingo (6.out.24).

Garagem derrotou Rodrigo Garib (PP), que obteve 6.339 votos, 48,22% dos votos válidos.

Wagner tem 45 anos e sua vice-prefeita eleita é Silvana Vasconcelos, do PODE, que tem 53 anos. Eles conseguiram por meio da coligação fazer cinco vereadores na Câmara, o que deve garantir o andamento dos trabalhos, apesar de não ser maioria.

Veja a lista de legisladores eleitos para a Câmara Municipal de Fátima do Sul nas eleições 2024:

Dennis Diogo, PL, 728 votos; Ermeson Professor, PP, 677 votos; Laurindo Barba, PSDB, 590 votos; Jairo Fernandes, PL, 546 votos; Fabinho de Culturama, PP, 546 votos; Ronaldo do Lanche, PSDB, 527 votos; Michel do Ceará, PSD, 459 votos; Léo, PSD, 443 votos; Nilsinho Construtor, União, 393 votos; Silvaninha da Auto Escola, União, 352 votos; Cordeiro, MDB, 338 votos.

A eleição em Fátima do Sul teve 13.595 votos totais, o que inclui 188 votos brancos, 1,38% dos votos totais, e 262 votos nulos, 1,93%.

A abstenção foi de 3.448 eleitores, 20,23% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

Veja a íntegra da apuração no MS Notícias: https://www.msnoticias.com.br/apuracao.