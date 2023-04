Feserp e SAD realizam primeira rodada de negociação salarial

Juntamente com lideranças de diversos sindicatos filiados à Feserp, a presidente da insituição, Lílian Fernandes, reuniu-se ontem (17) com Ana Carolina Araujo Nardes, secretária de Administração do Estado.

Na agenda do encontro, o início nas negociações das pautas da campanha salarial 2023 dos servidores estaduais.

De acordo com Ana Nardes, o governo do Estado está estudando as reivindicações da Feserp e dos seus 16 sindicatos filiados e os impactos que a implementação de cada uma delas irá gerar às finanças públicas.

“O reajuste inclui ativos e aposentados, com paridade e integralidade, e até o fim do mês iremos nos reunir novamente com a Feserp e apresentar esse estudo”, disse a secretária.

REAJUSTE PELO TCA

Na manhã desta terça-feira, 18, o governador Eduardo Riedel (PSDB) garantiu que dará reajuste aos servidores públicos estaduais de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado nos últimos 12 meses.

Dessa forma, o percentual deve girar em torno de 5,79%, semelhante ao acumulado até abril.

“A reposição geral anual é um compromisso com as categorias da base. Em maio ocorre essa discussão, mas estamos garantindo pelo IPCA ao longo do tempo, aplicado aos 54 mil servidores da ativa e inativos”, disse Riedel na manhã de hoje na Assembleia Legislativa.

DEMANDAS PESSOAIS

Por sua vez, Lílian Fernandes informou que o governo quer priorizar as demandas das negociações pontuais com as carreiras.

“Entendendo que é uma das formas mais justas de corrigir distorções”, argumentou a sindicalista, ao destacar ainda que com relação ao cartão alimentação, “o governo do Estado está fazendo um estudo para avaliar a viabilidade de contemplar todos os servidores estaduais”.

A Feserp possui atualmente em seu quadro 16 sindicatos filiados que representam os servidores públicos estaduais, além de 53 sindicatos que representam os servidores municipais.

Mais informações pelo telefone (67) 99974-6340