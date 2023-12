Festival de Praia 2023 encerra quarta edição neste domingo no norte do Estado

Os moradores de Sonora recebem neste final de semana a quarta etapa do Festival de Praia 2023. O evento será realizado no balneário municipal. A entrada é gratuita e as inscrições para as atividades podem ser feitas no local. Serão oferecidas oficinas de futevôlei, beach tennis e beach hand.

A ação é do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). O projeto pretende dar visibilidade aos esportes de areia, além de proporcionar à população local momentos de diversão, lazer e bem-estar por meio da atividade física.

A Fundesporte também preparou uma série de atividades recreativas e de lazer para as crianças, que inclui brinquedos infláveis (tobogã e chute a gol), lona de jogos gigantes, oficina de pintura facial e maquiagem infantil, desenhos, jogos de mesa (damas, dominó, bozó, baralho), corrida kids e muito mais.

O Festival de Praia 2023 é intergeracional, reúne desde crianças até pessoas idosas. Todos se divertem em um espaço democrático que tem a intenção de privilegiar os esportes de praia e preservar os ambientes não explorados de Mato Grosso do Sul.

O evento é feito em parceria com as federações estaduais de tênis, handebol e futevôlei, que fornecem a estrutura, além das prefeituras municipais.

Cronograma de domingo

8h: Jogos e atividades de recreação

12h: Encerramento

Bel Manvailer, Comunicação Fundesporte

Foto: Divulgação

Fonte: Governo MS