Figueirão: Juvenal Consolaro é reeleito prefeito e terá 6 vereadores na Câmara

Juvenal Consolaro, do PSDB, foi reeleito prefeito de Figueirão (MS) com 1.038 votos, 43,82% dos votos válidos. O pleito ocorreu domingo (6.out.24).

Consolaro derrotou Rogério Rosalin (PP) que conquistou 733 votos, 30,94% dos votos válidos e Nabhan (PSD), que obteve 598 votos, 25,24% dos votos válidos.

Juvenal tem 72 anos e seu vice-prefeito eleito é Jorge Enfermeiro, do PSDB, que tem 44 anos. Com a coligação, a chapa conquistou 6 vereadores na Câmara, sendo cinco da legenda tucana e um do partido de centro-esquerda, PSB.

Veja quais foram os candidatos eleitos para a Câmara Municipal de Figueirão nas eleições de 2024:

Roni Silva, PSDB, 205 votos; Luciene Teodora, PSDB, 170 votos; Vagney Fernandes, PSDB, 166 votos; Edegar Lima, União, 160 votos; Thiago Inácio, PSDB, 149 votos; Janio Radinho, União, 124 votos; Ivan, PSD, 110 votos; Denivan Barbosa, PSB, 98 votos; Kelly Bernardes, PSDB, 84 votos.

A eleição em Figueirão teve 2.412 votos totais, o que inclui 16 votos brancos, 0,66% dos votos totais, e 27 votos nulos, 1,12%.

A abstenção foi de 348 eleitores, 12,61% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.

Veja a íntegra da apuração no MS Notícias: https://www.msnoticias.com.br/apuracao.